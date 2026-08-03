Як українці оцінюють свої доходи та різні сфери життя Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Доходи в Україні

Попри п’ятий рік повномасштабної війни українці не стали оцінювати якість життя значно гірше. Найвище громадяни оцінюють свою роботу, однак фінансове становище залишається однією з головних проблем.

Такі результати показало дослідження «Барометр якості життя — 2026», проведене Європейською Бізнес Асоціацією спільно з дослідницькою компанією Gradus.

Дослідження охопило дві групи респондентів — представників бізнес-аудиторії (співробітників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації) та широкої аудиторії.

Робота залишається найбільш позитивно оціненою сферою

Серед представників бізнесу 68% задоволені своєю нинішньою роботою, зокрема можливостями для самореалізації, балансом між роботою та особистим життям, а також рівнем захисту трудових прав. Лише 10% висловили незадоволення.

У широкій аудиторії ситуація суттєво відрізняється: позитивно оцінюють свою роботу 29% опитаних, тоді як 33% залишаються незадоволеними.

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Крім того, 61% співробітників компаній-членів ЄБА повідомили, що їхні роботодавці й надалі надають додаткову підтримку в умовах війни. Серед широкої аудиторії про таку підтримку заявили 41% респондентів.

Основними чинниками, які допомагають утримувати працівників у компаніях, стали:

можливість дистанційної роботи — 61%;

дружня атмосфера в колективі — 44%;

хороші взаємини з керівником — 36%;

комфортні та безпечні умови праці — 33%.

Чи задоволені доходами

Майже половина представників бізнес-аудиторії (47%) вважають свій дохід достатнім для комфортного життя, ще 7% назвали його більш ніж достатнім.

Натомість серед широкої аудиторії лише 14% оцінили власний рівень доходів як достатній, тоді як 86% вважають його недостатнім.

Щодо соціального життя, то 52% представників бізнесу задоволені можливостями для спілкування, волонтерської діяльності та дозвілля. Незадоволеними залишаються 26%.

У широкій аудиторії позитивно оцінюють своє соціальне життя 30% респондентів, а негативно — 37%.

Безпека та екологія залишаються найслабшими сферами

Найгірші оцінки, як і раніше, отримало відчуття безпеки.

Серед представників бізнес-аудиторії 77% незадоволені її рівнем, тоді як задоволеними назвали себе лише 8%. Аналогічна ситуація і серед широкої аудиторії: 71% незадоволених та лише 8% задоволених. Порівняно з 2025 роком помітного покращення оцінок не зафіксовано.

Найнижчі результати також продемонструвала оцінка екологічної ситуації. Позитивно стан довкілля оцінюють лише 14% представників бізнес-аудиторії та 9% широкої аудиторії. Водночас незадоволеними залишаються 69% і 63% відповідно.

Медицину оцінюють краще, ніж освіту та правове поле

Серед соціальних сфер найкращі оцінки отримала система охорони здоров’я. Якістю та доступністю медичних послуг задоволені 52% представників бізнес-аудиторії, тоді як незадоволеними є 20%.

У широкій аудиторії позитивно оцінюють медичну систему 21% опитаних, а негативно — 40%.

Освітою задоволені 33% представників бізнес-аудиторії та 26% широкої аудиторії.

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Правове поле та державне регулювання отримали стримані оцінки. Серед представників ЄБА позитивно їх оцінюють 24%, тоді як 52% залишаються незадоволеними. У широкій аудиторії частка задоволених становить лише 14%, а незадоволених — 54%.

Загалом 29% представників бізнес-аудиторії позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, 36% займають нейтральну позицію, а 35% незадоволені.

Серед широкої аудиторії задоволеними залишаються 17% респондентів, нейтральну оцінку дали 38%, а негативну — 45%.

Найоптимістичніше ситуацію оцінює молодь віком 16−24 роки: 24% представників цієї групи задоволені якістю життя в Україні, тоді як 28% висловили протилежну думку.

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