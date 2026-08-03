Як українці оцінюють свої доходи та різні сфери життя

Попри п’ятий рік повномасштабної війни українці не стали оцінювати якість життя значно гірше. Найвище громадяни оцінюють свою роботу, однак фінансове становище залишається однією з головних проблем.
Такі результати показало дослідження «Барометр якості життя — 2026», проведене Європейською Бізнес Асоціацією спільно з дослідницькою компанією Gradus.
Дослідження охопило дві групи респондентів — представників бізнес-аудиторії (співробітників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації) та широкої аудиторії.
Робота залишається найбільш позитивно оціненою сферою
Серед представників бізнесу 68% задоволені своєю нинішньою роботою, зокрема можливостями для самореалізації, балансом між роботою та особистим життям, а також рівнем захисту трудових прав. Лише 10% висловили незадоволення.
У широкій аудиторії ситуація суттєво відрізняється: позитивно оцінюють свою роботу 29% опитаних, тоді як 33% залишаються незадоволеними.
Крім того, 61% співробітників компаній-членів ЄБА повідомили, що їхні роботодавці й надалі надають додаткову підтримку в умовах війни. Серед широкої аудиторії про таку підтримку заявили 41% респондентів.
Безпека та екологія залишаються найслабшими сферами
Найгірші оцінки, як і раніше, отримало відчуття безпеки.
Серед представників бізнес-аудиторії 77% незадоволені її рівнем, тоді як задоволеними назвали себе лише 8%. Аналогічна ситуація і серед широкої аудиторії: 71% незадоволених та лише 8% задоволених. Порівняно з 2025 роком помітного покращення оцінок не зафіксовано.
Найнижчі результати також продемонструвала оцінка екологічної ситуації. Позитивно стан довкілля оцінюють лише 14% представників бізнес-аудиторії та 9% широкої аудиторії. Водночас незадоволеними залишаються 69% і 63% відповідно.
Медицину оцінюють краще, ніж освіту та правове поле
Серед соціальних сфер найкращі оцінки отримала система охорони здоров’я. Якістю та доступністю медичних послуг задоволені 52% представників бізнес-аудиторії, тоді як незадоволеними є 20%.
У широкій аудиторії позитивно оцінюють медичну систему 21% опитаних, а негативно — 40%.
Освітою задоволені 33% представників бізнес-аудиторії та 26% широкої аудиторії.
Правове поле та державне регулювання отримали стримані оцінки. Серед представників ЄБА позитивно їх оцінюють 24%, тоді як 52% залишаються незадоволеними. У широкій аудиторії частка задоволених становить лише 14%, а незадоволених — 54%.
Загалом 29% представників бізнес-аудиторії позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, 36% займають нейтральну позицію, а 35% незадоволені.
Серед широкої аудиторії задоволеними залишаються 17% респондентів, нейтральну оцінку дали 38%, а негативну — 45%.
Найоптимістичніше ситуацію оцінює молодь віком 16−24 роки: 24% представників цієї групи задоволені якістю життя в Україні, тоді як 28% висловили протилежну думку.