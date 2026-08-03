0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українці оцінюють свої доходи та різні сфери життя

Особисті фінанси
28
Доходи в Україні
Доходи в Україні
Попри п’ятий рік повномасштабної війни українці не стали оцінювати якість життя значно гірше. Найвище громадяни оцінюють свою роботу, однак фінансове становище залишається однією з головних проблем.
Такі результати показало дослідження «Барометр якості життя — 2026», проведене Європейською Бізнес Асоціацією спільно з дослідницькою компанією Gradus.
Дослідження охопило дві групи респондентів — представників бізнес-аудиторії (співробітників компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації) та широкої аудиторії.

Робота залишається найбільш позитивно оціненою сферою

Серед представників бізнесу 68% задоволені своєю нинішньою роботою, зокрема можливостями для самореалізації, балансом між роботою та особистим життям, а також рівнем захисту трудових прав. Лише 10% висловили незадоволення.
У широкій аудиторії ситуація суттєво відрізняється: позитивно оцінюють свою роботу 29% опитаних, тоді як 33% залишаються незадоволеними.
Як українці оцінюють свої доходи та різні сфери життя
Крім того, 61% співробітників компаній-членів ЄБА повідомили, що їхні роботодавці й надалі надають додаткову підтримку в умовах війни. Серед широкої аудиторії про таку підтримку заявили 41% респондентів.
Читайте також
Основними чинниками, які допомагають утримувати працівників у компаніях, стали:
  • можливість дистанційної роботи — 61%;
  • дружня атмосфера в колективі — 44%;
  • хороші взаємини з керівником — 36%;
  • комфортні та безпечні умови праці — 33%.

Чи задоволені доходами

Майже половина представників бізнес-аудиторії (47%) вважають свій дохід достатнім для комфортного життя, ще 7% назвали його більш ніж достатнім.
Натомість серед широкої аудиторії лише 14% оцінили власний рівень доходів як достатній, тоді як 86% вважають його недостатнім.
Як українці оцінюють свої доходи та різні сфери життя
Щодо соціального життя, то 52% представників бізнесу задоволені можливостями для спілкування, волонтерської діяльності та дозвілля. Незадоволеними залишаються 26%.
У широкій аудиторії позитивно оцінюють своє соціальне життя 30% респондентів, а негативно — 37%.
Місце для вашої реклами

Безпека та екологія залишаються найслабшими сферами

Найгірші оцінки, як і раніше, отримало відчуття безпеки.
Серед представників бізнес-аудиторії 77% незадоволені її рівнем, тоді як задоволеними назвали себе лише 8%. Аналогічна ситуація і серед широкої аудиторії: 71% незадоволених та лише 8% задоволених. Порівняно з 2025 роком помітного покращення оцінок не зафіксовано.
Як українці оцінюють свої доходи та різні сфери життя
Найнижчі результати також продемонструвала оцінка екологічної ситуації. Позитивно стан довкілля оцінюють лише 14% представників бізнес-аудиторії та 9% широкої аудиторії. Водночас незадоволеними залишаються 69% і 63% відповідно.

Медицину оцінюють краще, ніж освіту та правове поле

Серед соціальних сфер найкращі оцінки отримала система охорони здоров’я. Якістю та доступністю медичних послуг задоволені 52% представників бізнес-аудиторії, тоді як незадоволеними є 20%.
У широкій аудиторії позитивно оцінюють медичну систему 21% опитаних, а негативно — 40%.
Освітою задоволені 33% представників бізнес-аудиторії та 26% широкої аудиторії.
Читайте також
Правове поле та державне регулювання отримали стримані оцінки. Серед представників ЄБА позитивно їх оцінюють 24%, тоді як 52% залишаються незадоволеними. У широкій аудиторії частка задоволених становить лише 14%, а незадоволених — 54%.
Загалом 29% представників бізнес-аудиторії позитивно оцінюють свій досвід життя в Україні, 36% займають нейтральну позицію, а 35% незадоволені.
Серед широкої аудиторії задоволеними залишаються 17% респондентів, нейтральну оцінку дали 38%, а негативну — 45%.
Найоптимістичніше ситуацію оцінює молодь віком 16−24 роки: 24% представників цієї групи задоволені якістю життя в Україні, тоді як 28% висловили протилежну думку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаДоходи
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems