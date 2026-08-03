ТОП-10 актуальних вакансій із щоденною оплатою (від 55−90 тис. грн)

Роботу зі щоденною оплатою пропонують роботодавці з різних сфер: доставки, торгівлі, ресторанного бізнесу, логістики, б’юті-індустрії та сфери послуг.
Фахівці зібрали 10 актуальних вакансій на robota.ua, де передбачені щоденні виплати. Серед них є пропозиції як для кандидатів без досвіду, так і для фахівців із практичними навичками.
Адміністратор ресторану
Київ, 45 000−50 000 грн (щоденна оплата)
Ресторан у центрі Києва шукає адміністратора, який координуватиме роботу команди під час зміни, контролюватиме сервіс і допомагатиме підтримувати комфортну атмосферу для гостей. Досвід роботи не обов’язковий — роботодавець готовий навчати з нуля.
Умови: графік із 16:00 до 22:00 (кількість змін узгоджується індивідуально).
Одеса (селище Котовського), до 50 000 грн (щоденна оплата)
Сервіс доставки Glovo запрошує до команди кур’єрів і кур’єрок на велосипеді, мотоциклі або автомобілі. Роботодавець пропонує щоденні та щотижневі виплати, можливість самостійно планувати графік роботи та страхування під час виконання доставок.
Компанія «Точка Реклами» запрошує промоутерів для роботи в центрі Дніпра. Основні завдання: роздавати листівки з промокодами на доставку, консультувати потенційних клієнтів щодо асортименту та допомагати з активацією промокоду.
Роботодавець пропонує повну зайнятість, погодинну оплату та щоденні виплати за фактично відпрацьований час.
Полтава, 96 000−168 000 грн (з урахуванням палива на 2 200 км за місяць), щоденна оплата
Компанія «Транс кур’єр+» шукає водія з власним вантажним автомобілем (1−6 тонн), який вміє знаходити потрібні адреси доставки. Серед обов’язків: своєчасне розвезення замовлень, оформлення супровідних документів і забезпечення збереження вантажу під час транспортування.
Роботодавець пропонує щоденну оплату (від 4 800 до 9 800 грн за день залежно від пробігу).
Компанії «СпасАгро», постачальну продуктів харчування на ринку України, потрібен працівник. Вакансія підійде тим, хто шукає підробіток із гнучким графіком та можливістю швидко отримувати зароблені кошти.
Роботодавець пропонує щоденний розрахунок і неповну зайнятість. До основних обов’язків входить виконання складських робіт на продуктовому складі.
Київ (Троєщина), 45 000−55 000 грн (щоденний розрахунок)
Студія AK BEAUTY ROOMS запрошує до команди майстра манікюру з досвідом роботи від одного року. Компанія пропонує гнучкий графік, повну зайнятість, роботу за записом клієнтів та щоденний розрахунок із оплатою за схемою 60/40.
Компанія «АмірФрут» шукає водія для доставки фруктів, овочів і зелені по Одесі на службовому транспорті. Роботодавець пропонує щоденну оплату, графік роботи з 7:00 до 14:00 та вихідний у неділю. Робоча база розташована в районі Центрального автовокзалу.
Київ, 30 000−37 000 грн (від 1 500 грн/день, щоденна оплата)
Магазин побутової техніки Luxtehnika запрошує вантажника, який буде приймати і розміщувати товар на виставкові майданчики, підтримувати порядок в торговому залі та відвантажувати покупки клієнтам.
Пропонується щоденна виплата заробітної плати, офіційне працевлаштування, гнучкий графік роботи та можливості для професійного зростання. Вакансія підійде кандидатам, які готові до фізичної роботи та шукають стабільну зайнятість.