ТОП-10 актуальних вакансій із щоденною оплатою (від 55−90 тис. грн) Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

ТОП-10 актуальних вакансій із щоденною оплатою (від 55−90 тис. грн)

Роботу зі щоденною оплатою пропонують роботодавці з різних сфер: доставки, торгівлі, ресторанного бізнесу, логістики, б’юті-індустрії та сфери послуг.

Фахівці зібрали 10 актуальних вакансій на robota.ua, де передбачені щоденні виплати. Серед них є пропозиції як для кандидатів без досвіду, так і для фахівців із практичними навичками.

Адміністратор ресторану

Київ, 45 000−50 000 грн (щоденна оплата)

Ресторан у центрі Києва шукає адміністратора, який координуватиме роботу команди під час зміни, контролюватиме сервіс і допомагатиме підтримувати комфортну атмосферу для гостей. Досвід роботи не обов’язковий — роботодавець готовий навчати з нуля.

Умови: графік із 16:00 до 22:00 (кількість змін узгоджується індивідуально).

Кур’єр/кур'єрка (вело, мото, авто) — Glovo

Одеса (селище Котовського), до 50 000 грн (щоденна оплата)

Сервіс доставки Glovo запрошує до команди кур’єрів і кур’єрок на велосипеді, мотоциклі або автомобілі. Роботодавець пропонує щоденні та щотижневі виплати, можливість самостійно планувати графік роботи та страхування під час виконання доставок.

Промоутер

Дніпро, 28 000 грн (щоденні виплати)

Компанія «Точка Реклами» запрошує промоутерів для роботи в центрі Дніпра. Основні завдання: роздавати листівки з промокодами на доставку, консультувати потенційних клієнтів щодо асортименту та допомагати з активацією промокоду.

Роботодавець пропонує повну зайнятість, погодинну оплату та щоденні виплати за фактично відпрацьований час.

Водій зі своїм вантажним авто

Полтава, 96 000−168 000 грн (з урахуванням палива на 2 200 км за місяць), щоденна оплата

Компанія «Транс кур’єр+» шукає водія з власним вантажним автомобілем (1−6 тонн), який вміє знаходити потрібні адреси доставки. Серед обов’язків: своєчасне розвезення замовлень, оформлення супровідних документів і забезпечення збереження вантажу під час транспортування.

Роботодавець пропонує щоденну оплату (від 4 800 до 9 800 грн за день залежно від пробігу).

Різноробочий на склад (підробіток)

Одеса, щоденна оплата

Компанії «СпасАгро», постачальну продуктів харчування на ринку України, потрібен працівник. Вакансія підійде тим, хто шукає підробіток із гнучким графіком та можливістю швидко отримувати зароблені кошти.

Роботодавець пропонує щоденний розрахунок і неповну зайнятість. До основних обов’язків входить виконання складських робіт на продуктовому складі.

Майстер манікюру

Київ (Троєщина), 45 000−55 000 грн (щоденний розрахунок)

Студія AK BEAUTY ROOMS запрошує до команди майстра манікюру з досвідом роботи від одного року. Компанія пропонує гнучкий графік, повну зайнятість, роботу за записом клієнтів та щоденний розрахунок із оплатою за схемою 60/40.

Водій

Одеса, 33 000−34 000 грн (щоденна оплата)

Компанія «АмірФрут» шукає водія для доставки фруктів, овочів і зелені по Одесі на службовому транспорті. Роботодавець пропонує щоденну оплату, графік роботи з 7:00 до 14:00 та вихідний у неділю. Робоча база розташована в районі Центрального автовокзалу.

Вантажник у магазин побутової техніки

Київ, 30 000−37 000 грн (від 1 500 грн/день, щоденна оплата)

Магазин побутової техніки Luxtehnika запрошує вантажника, який буде приймати і розміщувати товар на виставкові майданчики, підтримувати порядок в торговому залі та відвантажувати покупки клієнтам.

Пропонується щоденна виплата заробітної плати, офіційне працевлаштування, гнучкий графік роботи та можливості для професійного зростання. Вакансія підійде кандидатам, які готові до фізичної роботи та шукають стабільну зайнятість.

Продавець-флорист

Сокільники (Львівська область), 1 000−1 100 грн/день (щоденний розрахунок)

Мережа LiaFlowers запрошує продавця-флориста та готова навчити професії з нуля. Майбутній працівник доглядатиме за зрізаними квітами, складатиме комерційні букети та консультуватиме покупців.

Роботодавець пропонує щоденний розрахунок наприкінці зміни, офіційне працевлаштування, позмінний графік роботи та можливість опанувати флористику навіть без попереднього досвіду.

Суші-кухар

Київ (Троєщина), 35 000−60 000 грн (від 2 400 грн/зміну, щоденні виплати)

Мережа OSAMA Sushi шукає суші-кухаря з досвідом роботи від шести місяців. До обов’язків входить приготування суші, ролів і сетів, а також робота з рибою та рисом відповідно до стандартів закладу.

Роботодавець пропонує щоденні виплати, оплату від 2 400 грн за зміну, гнучкий графік, сучасну кухню, дружній колектив і можливості для професійного розвитку.

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