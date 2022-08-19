Revolut створить криптовалютний хаб на Кіпрі — Finance.ua
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Revolut створить криптовалютний хаб на Кіпрі

Фінтех і Картки
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Фінтех-компанія Revolut розпочала створення нового криптовалютного хаба на Кіпрі, щоб відповідати правилам місцевого регулятора CySEC. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Центр дозволить платіжній системі проводити операції з криптовалютою в ЄС.
Представники Revolut заявили, що підтримують запропоновані CySEC суворі заходи щодо захисту клієнтів для запобігання будь-яким видам зловживань на крипторинку.
Ці правила закріплені у законопроєкті MiCA, узгодженому Європейським парламентом 30 червня.
Серед іншого MiCA пропонує внести криптоактиви, їх емітентів та постачальників послуг до єдиної нормативно-правової бази.
Нагадаємо, минулого тижня Revolut отримала дозвіл CySEC на надання криптовалютних послуг у Європейській економічній зоні для 17 млн клієнтів.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
Forklog
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