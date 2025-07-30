ТОП-3 причини блокування банківських рахунків — Finance.ua

ТОП-3 причини блокування банківських рахунків Сьогодні 08:00 — Фінтех і Картки

ТОП-3 причини блокування банківських рахунків

Якщо раптом виявляєте, що кошти на рахунку заблоковані й ви не можете користуватися власними грошима, що робити в такому разі? Панікувати однозначно не варто, але й сидіти склавши руки — теж.

ТОП-3 причини блокування банківських рахунків:

Борги та невиконані зобов’язання — наявність несплачених боргів перед банком та іншими кредиторами, таких як: непогашені кредити, невиплачені аліменти на утримання дітей або неоплачені штрафи. І тут банк має право заарештувати кошти на рахунках для стягнення заборгованості виходячи з документа від виконавчої служби. Вимога правоохоронних органів. Ухвалою в рамках кримінальної справи банк зобов’язаний заблокувати рахунок клієнта в ході досудового розслідування. Наприклад, якщо клієнт підозрюється у шахрайстві чи крадіжці. Сумнівні фінансові операції. Банк може заблокувати рахунок, якщо виявить транзакції, що викликають підозру у можливому відмиванні грошей, фінансуванні тероризму чи іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.

Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи зобов’язані їх дотримуватись.

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