ТОП-3 причини блокування банківських рахунків — Finance.ua
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ТОП-3 причини блокування банківських рахунків

Фінтех і Картки
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ТОП-3 причини блокування банківських рахунків
ТОП-3 причини блокування банківських рахунків
Якщо раптом виявляєте, що кошти на рахунку заблоковані й ви не можете користуватися власними грошима, що робити в такому разі? Панікувати однозначно не варто, але й сидіти склавши руки — теж.
ТОП-3 причини блокування банківських рахунків:
  1. Борги та невиконані зобов’язання — наявність несплачених боргів перед банком та іншими кредиторами, таких як: непогашені кредити, невиплачені аліменти на утримання дітей або неоплачені штрафи. І тут банк має право заарештувати кошти на рахунках для стягнення заборгованості виходячи з документа від виконавчої служби.
  2. Вимога правоохоронних органів. Ухвалою в рамках кримінальної справи банк зобов’язаний заблокувати рахунок клієнта в ході досудового розслідування. Наприклад, якщо клієнт підозрюється у шахрайстві чи крадіжці.
  3. Сумнівні фінансові операції. Банк може заблокувати рахунок, якщо виявить транзакції, що викликають підозру у можливому відмиванні грошей, фінансуванні тероризму чи іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.
Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи зобов’язані їх дотримуватись.
Читайте всі деталі у нашій статті:

Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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