Як банки визначають підозрілі фінансові операції — Finance.ua

Як банки визначають підозрілі фінансові операції Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Як банки визначають підозрілі фінансові операції

Банки щодня обробляють тисячі фінансових операцій своїх клієнтів. Серед них можуть траплятися такі, що викликають сумніви — їх вважатимуть підозрілими. Щоб запобігти можливим порушенням, фінансові установи зобов’язані відстежувати такі транзакції та повідомляти про них відповідні органи.

Розповідаємо, як саме банки визначають, яка операція є підозрілою.

чітко визначено 73 спеціальні індикатори підозрілості фінансових операцій, що включають безліч підпунктів. Як йдеться у статті Finance.ua , у постанові правління НБУ № 65 від 19.05.2020 року «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»що включають безліч підпунктів.

На що банк точно зверне увагу

Усі співробітники банку, які безпосередньо обслуговують клієнта, зазвичай проінструктовані та звертають увагу на такі моменти:

клієнт нервує без видимих ​​причин і виявляє нетипову поведінку;

клієнт не може зрозумілою мовою пояснити, у чому полягає його ділова діяльність;

клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких є незрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам;

клієнт демонструє незвичайну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінансового моніторингу;

клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку без видимих ​​причин;

клієнт незвичайно і надто виправдовує або пояснює фінансову операцію, наголошуючи на відсутності будь-яких зв’язків з незаконною діяльністю;

перевищення у два і більше разів на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до початку ділових відносин або оновленої під час його обслуговування;

нетипова активність за рахунками клієнта.

У випадку, якщо співробітник банку виявляє щось подібне у поведінці чи операціях клієнта, він зобов’язаний повідомити про це службу фінансового моніторингу банку, яка й ухвалює рішення про блокування рахунку клієнта.

Детальніше про те, що робити, якщо вам заблокували рахунок у банку, читайте у статті за посиланням.

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