Фінтех-стартап Revolut обмірковує купівлю банку у США — Finance.ua
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Фінтех-стартап Revolut обмірковує купівлю банку у США

Світ
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Фінтех-стартап Revolut обмірковує купівлю банку у США
Фінтех-стартап Revolut обмірковує купівлю банку у США
Британський фінтех-стартап Revolut розглядає можливість купівлі американського банку з метою швидкого отримання банківської ліцензії у США, пише Financial Times.
За словами джерел газети, Revolut націлений на придбання недорогого фінінституту, купівля якого дозволила б йому здійснювати кредитні операції у Штатах.
Такий крок дасть стартапу можливість розвиватись на американському ринку швидше, ніж це було б у разі його самостійного звернення за банківською ліцензією у США, зазначають джерела.
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Revolut — одна з кількох європейських фінтех-компаній, які прагнуть вийти на великий американський ринок, який надає доступ до нових клієнтів та потенційно суттєвих депозитів, пише FT.
За словами одного з джерел газети, Revolut ще не прийняв твердого рішення про купівлю банку в США та розглядає можливість подання самостійної заявки на отримання ліцензії.
Порядок, що просувається Білим домом у плані пом’якшення регулювання, створює враження, що Управління контролера грошового обігу США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) прискорить процес видачі банківських ліцензій, відзначило джерело.
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Revolut також розглядав можливість придбання близькосхідного банку, повідомило інше джерело.
Revolut був заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським (випускник МФТІ та РЕШ) та Владиславом Яценком. Додатком компанії користується близько 60 млн клієнтів по всьому світу.
За матеріалами:
Finance.ua
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