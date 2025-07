Фінтех-стартап Revolut обмірковує купівлю банку у США — Finance.ua

Фінтех-стартап Revolut обмірковує купівлю банку у США Сьогодні 09:12 — Світ

Фінтех-стартап Revolut обмірковує купівлю банку у США

Британський фінтех-стартап Revolut розглядає можливість купівлі американського банку з метою швидкого отримання банківської ліцензії у США, пише Financial Times.

За словами джерел газети, Revolut націлений на придбання недорогого фінінституту, купівля якого дозволила б йому здійснювати кредитні операції у Штатах.

Такий крок дасть стартапу можливість розвиватись на американському ринку швидше, ніж це було б у разі його самостійного звернення за банківською ліцензією у США, зазначають джерела.

Revolut — одна з кількох європейських фінтех-компаній, які прагнуть вийти на великий американський ринок, який надає доступ до нових клієнтів та потенційно суттєвих депозитів, пише FT.

За словами одного з джерел газети, Revolut ще не прийняв твердого рішення про купівлю банку в США та розглядає можливість подання самостійної заявки на отримання ліцензії.

Порядок, що просувається Білим домом у плані пом’якшення регулювання, створює враження, що Управління контролера грошового обігу США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) прискорить процес видачі банківських ліцензій, відзначило джерело.

Revolut також розглядав можливість придбання близькосхідного банку, повідомило інше джерело.

Revolut був заснований у 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським (випускник МФТІ та РЕШ) та Владиславом Яценком. Додатком компанії користується близько 60 млн клієнтів по всьому світу.

