Revolut веде переговори про залучення $1 млрд інвестицій за оцінки в $65 млрд — Finance.ua

Revolut веде переговори про залучення $1 млрд інвестицій за оцінки в $65 млрд Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

Revolut веде переговори про залучення $1 млрд інвестицій за оцінки в $65 млрд

Британський фінтех-стартап Revolut веде переговори про залучення до $1 млрд інвестицій. Очікується, що новий раунд оцінить компанію в $65 млрд і стане одним із найбільших приватних залучень капіталу серед європейських компаній.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Компанія має намір залучити близько $1 млрд шляхом випуску нових акцій, а також продажу частини вже наявних. Лідером інвестиційного раунду, ймовірно, стане американська фірма Greenoaks.

До неї також може долучитися суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala, який інвестував у Revolut минулого року на оцінці $45 млрд.

За словами джерел, оцінка в $65 млрд є «змішаною»: частина нових коштів залучається за вищою ціною, а частина старих акцій — продається за нижчою. Серед фондів, які можуть зменшити свою частку в компанії, згадуються Balderton та Index Ventures.

У квітні 2025 року Revolut повідомила про значне зростання свого прибутку до оподаткування минулого року, який зріс на 149% — до £1,1 млрд ($1,46 млрд).

Довідка Finance.ua:

на початку лютого компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Фінустанова планує отримати банківську ліцензію в Україні;

українські банкіри відреагували на таку подію. Голова правління UnexBank Іван Світек розповів, що він вже давно користується цим банком, але, на його думку, початок роботи Revolut мало вплине на Україну. Зі свого боку заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн вважає, що дуже добре, коли такі технологічні компанії заходять на ринок, навіть поки в обмеженому функціоналі;

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