Як отримати посвідчення водія в Німеччині — Finance.ua

Як отримати посвідчення водія в Німеччині Сьогодні 19:23 — Особисті фінанси

Як отримати посвідчення водія в Німеччині

Поки українці мають тимчасовий захист у Німеччині, їхні українські посвідчення водія приймаються. Проте далі все залежить від ситуації, повідомляє ukrainianingermany . Ось два варіанти, з якими найчастіше стикаються на практиці.

Сценарій 1. Ви вже маєте українське посвідчення і хочете його замінити (Umschreibung)

Це найчастіший випадок — особливо у тих, хто оформлює довгострокову посвідку на проживання, наприклад, по роботі або навчанню.

Важливо пам’ятати: якщо особа більше не під тимчасовим захистом (§ 24 AufenthG), то її українське посвідчення водія діє ще 6 місяців, після чого водіння за ним в Німеччині стане незаконним. Тому варто обміняти його на німецькі права. Для цього потрібно скласти теоретичний та практичний іспити з водіння.

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Актуальні правила можна знайти на сайті Федерального відомства транспорту (KBA) https://www.kba.de/EN/Home/home_node.html

Сценарій 2. Ви хочете отримати перше водійське посвідчення в Німеччині (Ersterwerb)

Якщо ви ніколи не мали водійського посвідчення — процес повністю стандартний. Для цього потрібно:

Записатися в автошколу (Fahrschule) Пройти 14 теоретичних занять (можна в групах або онлайн) Пройти обов’язковий мінімум з водіння (включно з нічною, заміською та автобан-поїздкою) Скласти теорію та практику

Деякі автошколи пропонують заняття англійською — запитайте про це при записі. На іспитах же допускається офіційний переклад екзаменаційних питань.

Що враховувати за будь-якого сценарію:

адреса реєстрації (Meldebescheinigung) — потрібна для подання заявки.

меддовідка (Sehtest) та курс першої допомоги (Erste Hilfe Kurs) — обов’язкові навіть при обміні.

у великих містах (Берлін, Гамбург, Мюнхен) черга на іспит може тягнутися 2−4 місяці, особливо влітку.

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Курс першої допомоги (Erste-Hilfe-Kurs)

Обов’язково для всіх — і для новачків, і для тих, хто просто хоче обміняти посвідчення. Без сертифіката про проходження курсу документи не приймуть.

Курс триває всього один день (6−7 годин).

Вартість — від 30 до 50 €.

Часто курс можна пройти прямо в автошколі (уточнюйте при записі).

Перевірка зору (Sehtest)

Один з найпростіших кроків — і теж обов’язковий.

Тест можна пройти в будь-якій оптиці (Fielmann, Apollo, місцеві салони).

Займає буквально 10 хвилин, результат видають одразу.

Вартість від 7 до 10 €.

Якщо у вас уже є окуляри або лінзи — візьміть їх з собою. Якщо зір нижчий за норму, на довідці буде позначка, що ви зобов’язані водити тільки в окулярах або лінзах.

Як подати заяву (Führerscheinstelle)

Після того як ви пройшли перевірку зору і курс першої допомоги, час іти з документами до місцевого відомства з видачі водійських посвідчень. Там ви офіційно подаєте заявку — і з цього моменту починається бюрократична частина процесу.

Що потрібно взяти з собою — в будь-якому випадку:

паспорт або Aufenthaltstitel (якщо ви в статусі тимчасового захисту — підтвердження його наявності),

фотографія — для водійського посвідчення (35×45 мм, як на паспорт),

сертифікат про проходження Erste-Hilfe-Kurs (перша допомога),

результат Sehtest (перевірка зору).

Додатково для тих, хто змінює українське посвідчення (Сценарій 1):

оригінал українського водійського посвідчення,

присяжний переклад на німецьку мову. Його можна зробити в офіційного Übersetzer'а, список таких перекладачів зазвичай є на сайті вашої Führerscheinstelle або за запитом у гуглі «vereidigter Übersetzer Führerschein + ваше місто».

Для тих, хто отримує посвідченняз нуля (Сценарій 2):

стандартний набір документів вище;

додаткових довідок про попередній водійський досвід не потрібно — ви просто починаєте як новий водій.

Процес навчання та іспитів

Все залежить від того, чи є у вас уже водійське посвідчення, чи ви сідаєте за кермо вперше. Два шляхи — і у кожного свої правила та витрати. Ось як це влаштовано на практиці:

Якщо ви змінюєте українське посвідчення (Umschreibung)

Ви вже вмієте водити, але щоб отримати німецьке посвідчення, потрібно підтвердити свої знання та навички. Бонус у тому, що вчитися «з нуля» не доведеться, і це реально економить гроші та час.

Теоретичний іспит:

складається в екзаменаційному центрі TÜV або DEKRA за попереднім записом;

іспит — на комп’ютері, 30 питань. Помилки оцінюються за балами. Допустимий максимум — 10 штрафних балів. Якщо быльше — перескладання;

вартість — близько 23−25 €.

Практичний іспит:

навчатися в автошколі не обов’язково, але майже всі все одно беруть хоча б кілька занять, щоб освоїтися з німецькими правилами та стилем;

іспит — тільки німецькою, але можна взяти перекладача (зазвичай коштує близько 100 €);

сам іспит триває від 45 до 75 хвилин, по місту, автобану, іноді перевіряють паркування заднім ходом;

вартість — близько 120−150 € за саме складання, плюс оренда авто школи на час іспиту — ще 80−150 €.

Якщо ви отримуєте посвідчення водія з нуля (Ersterwerb)

Цей шлях довший і дорожчий — обов’язкове навчання і фіксовані години.

Теорія:

обов’язкове відвідування 14 лекцій: 12 загальних + 2 специфічних за категорією B;

зазвичай заняття проходять вечорами в автошколі, німецькою мовою;

сертифікат про проходження дає доступ до теоретичного іспиту.

Практика:

Є обов’язкові години їзди:5 занять по заміських дорогах;4 заняття на автобані;3 заняття в темний час доби;

решта — тренувальні поїздки по місту, їх кількість залежить від ваших навичок;

у середньому виходить від 20 до 40 занять, і це одна з найвитратніших частин.

Витрати: навчання + іспити можуть обійтися від 2 000 до 3 500 € (залежно від міста, автошколи та підготовки майбутнього водія).

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