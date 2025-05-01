Revolut має більше клієнтів, ніж найбільший європейський банк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Revolut має більше клієнтів, ніж найбільший європейський банк

Фондовий ринок
68
Генеральний директор Revolut Микола Сторонський
Генеральний директор Revolut Микола Сторонський, Источник фото: Bloomberg
Потужний бізнес-прорив за підсумками року, понад 50 мільйонів клієнтів. Для Revolut це не межа — має на меті перерости у 100-мільйонний світовий бренд.
Німецький фінансовий портал Finance Forward розповів про вражаючі успіхи британської фінтех-компанії, яка вже має більше користувачів, ніж британський фінансовий конгломерат HSBC.
41 мільйон клієнтів обслуговує HSBC — найбільший банк Великобританії за розміром активів та ринковою капіталізацією. Така кількість активних клієнтів, найбільша в Європі, вказана в річному звіті конгломерату за 2024 рік.
Читайте також
Необанк Revolut обігнав його за цим показником і прозвітував про 52,5 млн активних користувачів при 38-відсотковому збільшенні за той же період.
Минулого року фінтех-компанія зробила стрімкий ривок, збільшивши фінансовий оборот на 72% - до 3,1 млрд фунтів стерлінгів. Це теж випливає з її річного фінансового звіту.
Вражає також зростання прибутку — з 438 млн фунтів у 2023 році до 1,1 млрд у 2024-му.
«Ми не лише прискорили зростання кількості клієнтів і залучили майже 15 мільйонів нових користувачів по всьому світу, але й бачимо, що наші клієнти все частіше користуються нашими послугами», — заявив генеральний директор Микола Сторонський.
Читайте також
Необанк намітив собі стратегічну мету: щодня обслуговувати 100 мільйонів активних користувачів у 100 країнах. Планує розширюватися не лише у Великій Британії, де хоче отримати статус повноцінного банку. Його візія — вся Європа та інші світові ринки.
Наприклад, у найближчі місяці фінтех розпочне банківські операції у Мексиці. Нещодавно також отримав ліцензію на платіжні інструменти передоплати від Центрального банку Індії. У процесі затвердження — ще 10 заявок на ліцензію по всьому світу.

Довідка Finance.ua:

  • Revolut поки що не має ліцензії в Україні, і саме з цим пов’язані обмеження використання послуг необанку;
  • громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення росії у 2022 році та з кінця 2024-го, коли почалося бета-тестування програми;
  • необанк тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів — резидентів України. Але це не впливає на українських користувачів. Їхні рахунки та послуги працюють у звичайному режимі.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems