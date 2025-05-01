Revolut має більше клієнтів, ніж найбільший європейський банк — Finance.ua

Revolut має більше клієнтів, ніж найбільший європейський банк Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Генеральний директор Revolut Микола Сторонський, Источник фото: Bloomberg

Потужний бізнес-прорив за підсумками року, понад 50 мільйонів клієнтів. Для Revolut це не межа — має на меті перерости у 100-мільйонний світовий бренд.

Німецький фінансовий портал Finance Forward розповів про вражаючі успіхи британської фінтех-компанії, яка вже має більше користувачів, ніж британський фінансовий конгломерат HSBC.

41 мільйон клієнтів обслуговує HSBC — найбільший банк Великобританії за розміром активів та ринковою капіталізацією. Така кількість активних клієнтів, найбільша в Європі, вказана в річному звіті конгломерату за 2024 рік.

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Необанк Revolut обігнав його за цим показником і прозвітував про 52,5 млн активних користувачів при 38-відсотковому збільшенні за той же період.

Минулого року фінтех-компанія зробила стрімкий ривок, збільшивши фінансовий оборот на 72% - до 3,1 млрд фунтів стерлінгів. Це теж випливає з її річного фінансового звіту.

Вражає також зростання прибутку — з 438 млн фунтів у 2023 році до 1,1 млрд у 2024-му.

«Ми не лише прискорили зростання кількості клієнтів і залучили майже 15 мільйонів нових користувачів по всьому світу, але й бачимо, що наші клієнти все частіше користуються нашими послугами», — заявив генеральний директор Микола Сторонський.

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Необанк намітив собі стратегічну мету: щодня обслуговувати 100 мільйонів активних користувачів у 100 країнах. Планує розширюватися не лише у Великій Британії, де хоче отримати статус повноцінного банку. Його візія — вся Європа та інші світові ринки.

Наприклад, у найближчі місяці фінтех розпочне банківські операції у Мексиці. Нещодавно також отримав ліцензію на платіжні інструменти передоплати від Центрального банку Індії. У процесі затвердження — ще 10 заявок на ліцензію по всьому світу.

Довідка Finance.ua:

Revolut поки що не має ліцензії в Україні, і саме з цим пов’язані обмеження використання послуг необанку;

громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення росії у 2022 році та з кінця 2024-го, коли почалося бета-тестування програми;

необанк тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів — резидентів України. Але це не впливає на українських користувачів. Їхні рахунки та послуги працюють у звичайному режимі.

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