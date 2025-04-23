Які обмеження для українців в Revolut — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які обмеження для українців в Revolut

Фінтех і Картки
22
Які обмеження для українців в Revolut
Які обмеження для українців в Revolut
Revolut поки не має ліцензії в Україні, і саме з цим пов’язані обмеження використання послугами необанку. Громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році та від кінця 2024-го, коли розпочалося бета-тестування застосунку.
Кошти, які знаходяться на картках «Револют», не захищені Фондом гарантування вкладів. Тобто, у випадку блокування рахунку чи інших проблем з необанком українцям буде вкрай складно повернути гроші. Причина у відсутності ліцензії НБУ.
На початку квітня Revolut припинив реєстрацію нових користувачів в Україні. Ймовірно, причиною стала відсутність ліцензії Нацбанку на діяльність в країні. Проте це не вплине на тих українців, які вже користуються послугами британського необанку.
«Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Це не впливає на наших наявних українських користувачів — їхні рахунки та сервіси й надалі працюватимуть у звичному режимі», — цитує повідомлення пресслужби Revolut видання DOU.
Українцям доступні не всі послуги. Вони можуть поповнювати рахунок з валютних карток, здійснювати перекази без комісії на інші рахунки у системі Revolut. Оплачувати товари за кордоном, купувати дорогоцінні метали та вносити кошти на брокерські рахунки.
Варто зауважити, що досі існує обмеження на перекази з валютних карток. Тому українці можуть поповнити рахунок у Revolut на суму до 100 тис. грн в еквіваленті на місяць. Цей ліміт застосовується до всіх рахунків клієнта в одному банку.
Про всі деталі читайте в нашій статті:

Як українцям в Україні та Європі поповнити картку Revolut

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems