Які обмеження для українців в Revolut — Finance.ua

Які обмеження для українців в Revolut Сьогодні 20:20 — Фінтех і Картки

Які обмеження для українців в Revolut

Revolut поки не має ліцензії в Україні, і саме з цим пов’язані обмеження використання послугами необанку. Громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році та від кінця 2024-го, коли розпочалося бета-тестування застосунку.

Кошти, які знаходяться на картках «Револют», не захищені Фондом гарантування вкладів. Тобто, у випадку блокування рахунку чи інших проблем з необанком українцям буде вкрай складно повернути гроші. Причина у відсутності ліцензії НБУ.

На початку квітня Revolut припинив реєстрацію нових користувачів в Україні. Ймовірно, причиною стала відсутність ліцензії Нацбанку на діяльність в країні. Проте це не вплине на тих українців, які вже користуються послугами британського необанку.

«Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Це не впливає на наших наявних українських користувачів — їхні рахунки та сервіси й надалі працюватимуть у звичному режимі», — цитує повідомлення пресслужби Revolut видання DOU.

Українцям доступні не всі послуги. Вони можуть поповнювати рахунок з валютних карток, здійснювати перекази без комісії на інші рахунки у системі Revolut. Оплачувати товари за кордоном, купувати дорогоцінні метали та вносити кошти на брокерські рахунки.

Варто зауважити, що досі існує обмеження на перекази з валютних карток. Тому українці можуть поповнити рахунок у Revolut на суму до 100 тис. грн в еквіваленті на місяць. Цей ліміт застосовується до всіх рахунків клієнта в одному банку.

Про всі деталі читайте в нашій статті:

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