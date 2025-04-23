Як поповнити картку Revolut за допомогою банківських переказів — Finance.ua

Як поповнити картку Revolut за допомогою банківських переказів
У країнах, де Revolut надає розширені послуги своїм користувачам, можна поповнити рахунок за допомогою звичайного банківського переказу. Для цього треба касиру надати реквізити картки та вказати суму.
З України поповнити картку необанку можна завдяки міжнародним банківським переказам. Це не дуже зручний спосіб, бо він дорожчий та займає більше часу, а також є обмеження на перекази для українців.
Наприклад, зарахування коштів через SWIFT-переказ займає до 5 робочих днів. Для успішного відправлення грошей відправнику потрібно пройти верифікацію та надати наступні дані:
- ПІБ та адресу одержувача;
- назву та адресу банку одержувача;
- номер рахунку IBAN;
- BIC- або SWIFT-код банку одержувача.
Є також SEPA-перекази. Це транзакції у єдиному цифровому просторі єврозони. Усі операції відбуваються виключно у євро. Здійснення операції можливе за наявності рахунку СЕПА у форматі IBAN. Мова про унікальний код-ідентифікатор, символи якого позначають країну, регіон, відділення банку та особовий номер рахунку.
Інструкція для відправлення SEPA-переказу:
- зайти в інтернет-банкінг;
- створити новий шаблон у категорії «Банківські перекази»;
- заповнити дані про отримувача — ПІБ та IBAN;
- вказати суму платежу;
- обрати рахунок для списання коштів;
- підтвердити операцію.
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