Як поповнити картку Revolut за допомогою банківських переказів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як поповнити картку Revolut за допомогою банківських переказів

Фінтех і Картки
64
У країнах, де Revolut надає розширені послуги своїм користувачам, можна поповнити рахунок за допомогою звичайного банківського переказу. Для цього треба касиру надати реквізити картки та вказати суму.
З України поповнити картку необанку можна завдяки міжнародним банківським переказам. Це не дуже зручний спосіб, бо він дорожчий та займає більше часу, а також є обмеження на перекази для українців.
Наприклад, зарахування коштів через SWIFT-переказ займає до 5 робочих днів. Для успішного відправлення грошей відправнику потрібно пройти верифікацію та надати наступні дані:
  • ПІБ та адресу одержувача;
  • назву та адресу банку одержувача;
  • номер рахунку IBAN;
  • BIC- або SWIFT-код банку одержувача.
Є також SEPA-перекази. Це транзакції у єдиному цифровому просторі єврозони. Усі операції відбуваються виключно у євро. Здійснення операції можливе за наявності рахунку СЕПА у форматі IBAN. Мова про унікальний код-ідентифікатор, символи якого позначають країну, регіон, відділення банку та особовий номер рахунку.
Інструкція для відправлення SEPA-переказу:
  • зайти в інтернет-банкінг;
  • створити новий шаблон у категорії «Банківські перекази»;
  • заповнити дані про отримувача — ПІБ та IBAN;
  • вказати суму платежу;
  • обрати рахунок для списання коштів;
  • підтвердити операцію.
Читайте більше в нашій статті:

Як українцям в Україні та Європі поповнити картку Revolut

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems