Як поповнити картку Revolut за допомогою банківських переказів — Finance.ua

Як поповнити картку Revolut за допомогою банківських переказів Сьогодні 20:43 — Фінтех і Картки

У країнах, де Revolut надає розширені послуги своїм користувачам, можна поповнити рахунок за допомогою звичайного банківського переказу. Для цього треба касиру надати реквізити картки та вказати суму.

З України поповнити картку необанку можна завдяки міжнародним банківським переказам. Це не дуже зручний спосіб, бо він дорожчий та займає більше часу, а також є обмеження на перекази для українців.

Наприклад, зарахування коштів через SWIFT-переказ займає до 5 робочих днів. Для успішного відправлення грошей відправнику потрібно пройти верифікацію та надати наступні дані:

ПІБ та адресу одержувача;

назву та адресу банку одержувача;

номер рахунку IBAN;

BIC- або SWIFT-код банку одержувача.

Є також SEPA-перекази. Це транзакції у єдиному цифровому просторі єврозони. Усі операції відбуваються виключно у євро. Здійснення операції можливе за наявності рахунку СЕПА у форматі IBAN. Мова про унікальний код-ідентифікатор, символи якого позначають країну, регіон, відділення банку та особовий номер рахунку.

Інструкція для відправлення SEPA-переказу:

зайти в інтернет-банкінг;

створити новий шаблон у категорії «Банківські перекази»;

заповнити дані про отримувача — ПІБ та IBAN;

вказати суму платежу;

обрати рахунок для списання коштів;

підтвердити операцію.

Читайте більше в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.