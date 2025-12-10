​Понад 392 млн гривень: завершили слідство у справі ексголови Дніпропетровської ОДА Сьогодні 16:21 — Кримінал

НАБУ і САП відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників. Їх підозрюють у розкраданні на ремонті доріг понад 392 млн гривень.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, підозрювані підробили документи, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розробка проєктної документації, її експертиза, технагляд).

Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті.

Витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень.

На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та в свою чергу завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень.

Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.

