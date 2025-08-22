Мільярдні збитки: ДБР розслідує до 600 справ у галузі лісового господарства — Finance.ua

Мільярдні збитки: ДБР розслідує до 600 справ у галузі лісового господарства Сьогодні 04:44 — Кримінал

Державне бюро розслідувань розслідує 587 кримінальних проваджень, пов’язаних із порушеннями у сфері лісового господарства: значна частина з них стосується діяльності посадових осіб центрального офісу держпідприємства «Ліси України» та його філій.

Про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він уточнив, що у 2023−2025 рр. до суду вже передано 178 обвинувальних актів стосовно 298 осіб.

«Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень», — уточнив директор ДБР.

За його словами, характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про наявність ознак централізованої, вертикально організованої системи зловживань.

Він додав, що «мета ДБР — зупинити розкрадання національного багатства. Українські ліси не є джерелом незаконного збагачення для обраних».

За словами Сухачова, основними правопорушеннями у цій сфері є передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами, укладення прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих процедур, зловживання під час проведення аукціонів із продажу лісопродукції, а також незаконні санітарні рубки без відповідних висновків щодо впливу на довкілля.

