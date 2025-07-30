ДБР викрило масштабне розкрадання лісів (відео) — Finance.ua
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ДБР викрило масштабне розкрадання лісів (відео)

Кримінал
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Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом Кіберполіції Національної поліції України викрили масштабну схему розкрадань деревини за участі посадовців держпідприємства «Лісоаналітичний інноваційний центр» (ЛІАЦ) та лісництв ДП «Ліси України» з різних регіонів.
Про це пише ДБР.
Організував оборудку працівник ДП «ЛІАЦ», який несанкціоновано змінював дані в «Єдиній державній системі електронного обліку деревини».
Це надавало можливість змінювати дані щодо надлишків деревини на тому чи іншому лісництві, якості та об’ємів деревини, об’ємів відведених для рубки дерев. Представники лісництв зверталися до організатора та просили його змінити відповідну інформацію, а той робив це особисто чи надав вказівки іншим працівникам ДП «ЛІАЦ».
Отримані таким чином надлишки дерев продавалися або використовувалися учасниками оборудки за власним розсудом.
Найбільшими користувачами таких «послуг» були працівники ДП «Ліси України» у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.
Вартість своїх «послуг» ділок оцінював від 5 до 30 тис. грн, які отримував на власні банківські рахунки. На даний час задокументовано отримання організатором понад 10 млн гривень від працівників ДП «Ліси України».
Загалом таким чином було внесено понад 10 тисяч несанкціонованих змін до системи ЕОД, з яких майже половина призвела до фінансових втрат ДП «Ліси України».
Правоохоронці провели понад 50 обшуків у різних регіонах України та затримали організатора з трьома пособниками. Загалом про підозри повідомлено 13 особам, серед яких організатор оборудки, 7 працівників ДП «ЛІАЦ» та 5 працівників ДП «Ліси України».
За матеріалами:
Finance.ua
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