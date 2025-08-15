Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф — Finance.ua
укр
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф

Ferrari Roma 2020 року випуску стала найдорожчим автомобілем, ввезеним в Україну під час дії пільгового порядку «нульового розмитнення». Його вартість становила близько $221 тис. Автомобіль завезли в Україну у травні 2022 року, оформили на підставну особу, а вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС і передали у фактичне користування громадянину росії.
Про це повідомила Національна поліція України.
Слідство встановило, що оплату за спорткар у німецькому автосалоні здійснив саме громадянин рф. Підозрюваний — колишній тимчасово виконуючий обов’язки директора державного оборонного підприємства та діючий адвокат — особисто з ним знайомий не був. Його роль полягала у формальному виступі власником транспортного засобу, реєстрації автомобіля в Україні та оформленні довіреності на користування для росіянина.
Крім того, у щорічній декларації за 2022 рік посадовець умисно вказав неправдиві дані про вартість корпоративних прав належного йому товариства, завищивши її на 10,95 млн грн за висновком НАЗК, та не задекларував Ferrari Roma.
Загальна сума недостовірних даних у декларації перевищила 17,42 млн грн, що становить понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
У ході досудового розслідування провели два обшуки, допити та тимчасові доступи до документів, які підтверджують ввезення та реєстрацію автомобіля в Україні.
Фігуранту вручили підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366−2 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі та права обіймати певні посади.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
