НКЦПФР готує цифрові інструменти для пенсійних накопичень Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

НКЦПФР готує цифрові інструменти для пенсійних накопичень

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов заявив, що система пенсійних накопичень в Україні має бути максимально простою та цифровою.

«Наше завдання — дати українцям прості, цифрові та безпечні інструменти для пенсійних накопичень на майбутнє», — наголосив він під час пресконференції «20 років недержавному пенсійному забезпеченню в Україні: перемоги, поразки та шанс на прорив».

Магомедов нагадав, що останні десять років були особливо складними: економіка скоротилася, інструментів для інвестування стало менше, а вибір стратегій для захисту пенсійних коштів був обмеженим. «Але система вистояла разом із країною. Це доказ того, що вона працює і заслуговує на довіру», — підкреслив він.

Читайте також: Як вийти на пенсію на 10 років раніше та отримувати більше грошей

За словами голови НКЦПФР, нинішній рівень цифровізації державних послуг відкриває нові можливості для пенсійних накопичень.

«Наше завдання зробити пенсійні інструменти такими ж доступними та простими, як купівля ОВДП у Дії. Від військових на передовій до молодих фахівців — усі шукають надійні способи фінансової безпеки. Ми працюємо над тим, щоб інвестиції у прибуткові держкомпанії та дивіденди можна було отримувати у кілька кліків», — сказав Магомедов.

Він підкреслив, що легкий цифровий доступ підвищує популярність фінансових інструментів, що підтверджує досвід криптовалют. Інтеграція пенсійної системи в цифрові сервіси дозволить ефективно накопичувати кошти навіть тим, хто не може фізично відвідувати установи.

Серед обговорених ідей — поєднання приватизації з пенсійними виплатами та залучення громадян до інвестування у прибуткові державні компанії. Це допоможе збільшити доходи накопичень і водночас зміцнити фінансову безпеку українців.

«Неймовірний прогрес української Defense Tech за короткий час зробив її взірцем для всього світу. Так само і наша система пенсійного забезпечення може стати прикладом для інших країн», — підсумував Магомедов.

Нагадаємо, Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи. Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:

солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;

передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії; трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;

із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування; запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

Окрім державного пенсійного фонду, в Україні працюють також недержавні системи пенсійного забезпечення . Система недержавного пенсійного забезпечення створена для формування додаткових пенсійних накопичень шляхом добровільних внесків фізичних осіб і роботодавців. Головними перевагами, безумовно, є формування незалежного від держави пенсійного рахунку, кошти з якого є власністю учасника і можуть бути успадковані його спадкоємцями. Окрім того, важливим фактором є добровільність участі у такому фонді.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.