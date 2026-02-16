У monobank розповіли, чи запустять криптопослуги
Співзасновник monobank не відкидає можливості появи криптовалютних сервісів у банку. Водночас у банку наголошують: реалізація таких планів залежить від створення зрозумілих регуляторних умов.
Про це розповів співзасновник monobank Михайло Рогальський у коментарі виданню Speka.ua.
Він зазначив, що тема легалізації криптовалют в Україні обговорюється вже понад п’ять років.
Що каже Рогальський
Співзасновник mono скептично оцінює перспективи швидких змін, адже повноцінна легалізація наразі виглядає віддаленою з огляду на чинні валютні обмеження.
На його думку, відкриття крипторинку без належного регулювання створило б додаткові труднощі для Національного банку України у контролі за рухом капіталу. Водночас він визнав, що існування великого нерегульованого сегмента криптообміну виглядає дивно.
«Ми бачимо криптообмінники, рекламу на вулиці. Було б добре мати якусь правову рамку. Але мені здається, що до легалізації криптовалюти нам ще доволі далеко. Ми зараз живемо в умовах, коли країна не може існувати без тих валютних обмежень, які є. У майбутньому, якщо закон і регуляції будуть дозволяти, у Монобанку може зʼявитися криптовалюта, але поки що компанія до цього не готується», — зазначив Рогальський.
Попередні спроби та інтерес до криптонапрямку
Раніше інший співзасновник monobank, Олег Гороховський, також публічно заявляв про інтерес компанії до криптовалютного сегмента. У грудні 2024 року він підтвердив, що інвестує у криптоактиви та працював над проєктом, який мав популяризувати цифрові валюти серед клієнтів банку. За його словами, метою було знизити бар’єр входу для користувачів і зробити процес отримання біткоїна зрозумілим і доступним, що дозволило б залучити більше клієнтів і створити зручний сервіс.
«Криптовалюти — це те, на що варто звертати увагу. Сьогодні залишається поріг входу в криптовалюти, тобто деяким людям важко зрозуміти, що треба зробити, щоб отримати біткоїн. Якщо це демократизувати, зробити зрозуміло, доступно, то можна залучити більше людей і зробити хороший бізнес та зручний сервіс», — зазначав він.
Проєкт, який не отримав підтримки регулятора
Ще у 2021 році monobank завершив інтеграцію з криптоплатформою та готувався до запуску біткоїн-карти. Однак ініціатива не була підтримана Національним банком України, через що реалізацію довелося відкласти.
Попри це, у компанії не відмовилися від ідеї повністю. Водночас у monobank визнають, що регуляторні зміни у сфері криптовалют можуть відбуватися поступово. Зокрема, за словами Гороховського, Міжнародний валютний фонд не повністю підтримує швидке розширення України в цьому напрямку.
Втім, Рогальський підкреслив, що готовність компанії створити корисний продукт залишається високою, якщо регулятор дасть відповідний дозвіл.
