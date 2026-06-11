«Укрпошта» запустила внутрішні поштомати ще у п’яти містах Сьогодні 11:28 — Особисті фінанси

Компанія планує налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року

«Укрпошта» розширила мережу внутрішніх поштоматів, запустивши їх ще у п’яти містах України — Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Укрпошта збільшила плани, й планує встановити вже не 400, а 600 комірок швидкої видачі. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі — Одеса, Вінниця й інші міста», — сказано в повідомленні.

Паралельно компанія планує налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року.

Понад 70% посилок клієнти забирають самостійно

За даними компанії, у Києві та Київській області, де триває тестування комірок швидкої видачі, 71,8% посилок клієнти отримали без звернення до оператора.

За два місяці роботи нового формату через внутрішні поштомати було видано понад 24 тис. Загалом із квітня у 121 відділенні столиці та Київської області через комірки швидкої видачі надійшло понад 33,9 тис. посилок.

«Черги у відділеннях були однією з проблем, яку ми системно вирішували останні роки. З початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами, скарг на черги стало суттєво менше», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Як працюють внутрішні поштомати

Комірки швидкої видачі розташовані всередині відділень і працюють за їхнім графіком.

Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує SMS із кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію.

Обслуговування через оператора також залишається доступним.

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Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua, у травні Укрпошта запустила новий формат отримання посилок без очікування в загальній черзі. Для цього у відділеннях компанії встановили спеціальні комірки швидкої видачі. Запуск нового формату є частиною масштабного оновлення сервісів компанії.

Також ми розповідали , що Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни. Відтепер розрахуватися банківською карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях, зокрема у селах, де немає банків, банкоматів чи терміналів у магазинах.

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