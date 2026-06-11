0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрпошта» запустила внутрішні поштомати ще у п’яти містах

Особисті фінанси
51
Компанія планує налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року
Компанія планує налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року
«Укрпошта» розширила мережу внутрішніх поштоматів, запустивши їх ще у п’яти містах України — Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Укрпошта збільшила плани, й планує встановити вже не 400, а 600 комірок швидкої видачі. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі — Одеса, Вінниця й інші міста», — сказано в повідомленні.
Паралельно компанія планує налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року.

Понад 70% посилок клієнти забирають самостійно

За даними компанії, у Києві та Київській області, де триває тестування комірок швидкої видачі, 71,8% посилок клієнти отримали без звернення до оператора.
За два місяці роботи нового формату через внутрішні поштомати було видано понад 24 тис. Загалом із квітня у 121 відділенні столиці та Київської області через комірки швидкої видачі надійшло понад 33,9 тис. посилок.
Місце для вашої реклами
«Черги у відділеннях були однією з проблем, яку ми системно вирішували останні роки. З початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами, скарг на черги стало суттєво менше», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Як працюють внутрішні поштомати

Комірки швидкої видачі розташовані всередині відділень і працюють за їхнім графіком.
Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує SMS із кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію.
Обслуговування через оператора також залишається доступним.
Читайте також
Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua, у травні Укрпошта запустила новий формат отримання посилок без очікування в загальній черзі. Для цього у відділеннях компанії встановили спеціальні комірки швидкої видачі. Запуск нового формату є частиною масштабного оновлення сервісів компанії.
Також ми розповідали, що Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни. Відтепер розрахуватися банківською карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях, зокрема у селах, де немає банків, банкоматів чи терміналів у магазинах.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаПоштомат
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems