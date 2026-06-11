«Укрпошта» запустила внутрішні поштомати ще у п’яти містах

«Укрпошта збільшила плани, й планує встановити вже не 400, а 600 комірок швидкої видачі. Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам’янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі — Одеса, Вінниця й інші міста», — сказано в повідомленні.
Паралельно компанія планує налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року.
Понад 70% посилок клієнти забирають самостійно
За даними компанії, у Києві та Київській області, де триває тестування комірок швидкої видачі, 71,8% посилок клієнти отримали без звернення до оператора.
За два місяці роботи нового формату через внутрішні поштомати було видано понад 24 тис. Загалом із квітня у 121 відділенні столиці та Київської області через комірки швидкої видачі надійшло понад 33,9 тис. посилок.
«Черги у відділеннях були однією з проблем, яку ми системно вирішували останні роки. З початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами, скарг на черги стало суттєво менше», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
Як працюють внутрішні поштомати
Комірки швидкої видачі розташовані всередині відділень і працюють за їхнім графіком.
Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує SMS із кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію.
Обслуговування через оператора також залишається доступним.
Нагадаємо, як раніше писав Finance.ua, у травні Укрпошта запустила новий формат отримання посилок без очікування в загальній черзі. Для цього у відділеннях компанії встановили спеціальні комірки швидкої видачі. Запуск нового формату є частиною масштабного оновлення сервісів компанії.
Також ми розповідали, що Укрпошта завершила підключення безготівкової оплати у всіх населених пунктах країни. Відтепер розрахуватися банківською карткою або смартфоном можна як у стаціонарних, так і в пересувних відділеннях, зокрема у селах, де немає банків, банкоматів чи терміналів у магазинах.