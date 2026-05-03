У Європі боротимуться зі «скрученими» пробігами авто

03.05.2026

Пробіг більше не "скрутити": вводять нові правила

Європейський Союз із 2026 року впроваджує нову систему контролю пробігу автомобілів. Йдеться про цифровий тахограф із GPS і збереженням історії, який має унеможливити маніпуляції з показниками одометра під час продажу вживаних авто.

Про це пише MMR.

Як це працюватиме

Цифровий тахограф фіксує пройдений шлях за допомогою супутникової навігації та датчиків. Система не лише рахує кілометри, а й зберігає їхню історію в пам’яті.

Дані записуються у чип і можуть бути перевірені під час техогляду або через відповідні сервіси. Це дозволяє відстежити реальний пробіг автомобіля незалежно від дій продавця.

Нові автомобілі отримуватимуть такі тахографи штатно. Завдяки цьому будь-які спроби «скрутити» пробіг втрачають сенс, адже історія пересування зберігається і доступна для перевірки.

Для покупців уживаних авто передбачена можливість перевірки даних через застосунки, що значно знижує ризик переплати.

Проблема маніпуляцій із пробігом була поширеною роками, особливо на ринку імпортованих авто. Покупці часто орієнтувалися лише на показники одометра і платили більше за машини з нібито невеликим пробігом.

Відсутність прозорої історії дозволяла недобросовісним продавцям змінювати дані без наслідків.

Як перевірити пробіг уже зараз

Перевірити дані техогляду (СТК) та екологічного контролю (ЕК)

Звірити VIN-код у відкритих базах даних

Ознайомитися із сервісною історією автомобіля

Скористатися онлайн-сервісами на кшталт CAR Vertical для перевірки історії пробігу

Звернутися до авторизованого сервісу для діагностики

Для авто з ЄС перевірити наявність документів типу Car Pass.

Очікується, що впровадження цифрових тахографів підвищить прозорість ринку вживаних авто. Для покупців це означає більше впевненості, а для продавців — необхідність працювати без маніпуляцій із даними.

