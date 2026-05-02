Де в Україні купують найбільше нових авто

У березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, разом ці регіони забезпечили 64% усіх продажів нових легковиків у країні.
У березні найбільше нових автомобілів продали у столиці — 2120.
Далі за обсягами продажів йдуть:
- Київщина — 584 авто;
- Дніпропетровщина — 427 авто;
- Львівщина — 324 авто;
- Одещина — 292 авто.
Найпопулярніші моделі
На ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей найпопулярнішим автомобілем місяця став кросовер Toyota RAV-4.
На Київщині найбільший попит мав седан Renault Taliant.
В Одеській області частіше купували Renault Duster.
Існує два способи перереєстрації транспортного засобу, якщо власник перебуває на фронті або за кордоном: через застосунок «Дія» або шляхом оформлення довіреності.