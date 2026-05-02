Де в Україні купують найбільше нових авто

У березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, разом ці регіони забезпечили 64% усіх продажів нових легковиків у країні.

У березні найбільше нових автомобілів продали у столиці — 2120.

Далі за обсягами продажів йдуть:

Київщина — 584 авто;

Дніпропетровщина — 427 авто;

Львівщина — 324 авто;

Одещина — 292 авто.

Найпопулярніші моделі

На ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей найпопулярнішим автомобілем місяця став кросовер Toyota RAV-4.

На Київщині найбільший попит мав седан Renault Taliant.

В Одеській області частіше купували Renault Duster.

Раніше Finance.ua писав , що через війну серед українців все частіше виникає потреба переоформлення автомобіля без особистої присутності.

Існує два способи перереєстрації транспортного засобу, якщо власник перебуває на фронті або за кордоном: через застосунок «Дія» або шляхом оформлення довіреності.

