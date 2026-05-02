0 800 307 555
Де в Україні купують найбільше нових авто

Де продали найбільше нових авто в Україні
Де продали найбільше нових авто в Україні, Фото: magnific
У березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, разом ці регіони забезпечили 64% усіх продажів нових легковиків у країні.
У березні найбільше нових автомобілів продали у столиці — 2120.
Далі за обсягами продажів йдуть:
  • Київщина — 584 авто;
  • Дніпропетровщина — 427 авто;
  • Львівщина — 324 авто;
  • Одещина — 292 авто.

Найпопулярніші моделі

На ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей найпопулярнішим автомобілем місяця став кросовер Toyota RAV-4.
На Київщині найбільший попит мав седан Renault Taliant.
В Одеській області частіше купували Renault Duster.
Раніше Finance.ua писав, що через війну серед українців все частіше виникає потреба переоформлення автомобіля без особистої присутності.
Існує два способи перереєстрації транспортного засобу, якщо власник перебуває на фронті або за кордоном: через застосунок «Дія» або шляхом оформлення довіреності.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
Також за темою
