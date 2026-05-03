0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nike звільняє 1400 співробітників по всьому світу

Світ
26
Nike скорочує працівників по всьому світу
Nike скорочує працівників по всьому світу
Світовий лідер у виробництві спортивного одягу та взуття компанія Nike офіційно підтвердила скорочення штату. Керівництво повідомило про звільнення близько 1400 співробітників у межах глобальної стратегії з оптимізації робочих процесів.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Головний операційний директор Венкатеш Алагірісамі у службовій записці зазначив, що під скорочення потрапляє трохи менше ніж 2% всього персоналу компанії. Найбільше це рішення торкнеться технологічних підрозділів у Північній Америці, Європі та Азії.
Це вже не перша хвиля звільнень за останній рік, адже в січні компанія вже скоротила сотні посад заради пришвидшення автоматизації.

Боротьба за ринок

Фінансове становище Nike залишається складним через багаторічний спад продажів. За останні три роки акції компанії втратили понад половину своєї вартості.
Поки гігант боровся з внутрішніми проблемами, більш гнучкі та молоді конкуренти, такі як On, Hoka та Anta, почали стрімко захоплювати місце на полицях магазинів.
Інвестори спостерігають за спробами Nike повернути колишню велич, проте процес відновлення виявляється довшим, ніж очікувалося.
Читайте також
Після оголошення про звільнення акції компанії продемонстрували лише незначне зростання на 0,5%, що свідчить про обережний оптимізм ринку.

Нова стратегія гендиректора

Елліотт Гілл, який очолив Nike у 2024 році, пообіцяв радикально змінити курс розвитку бренду.
Його план полягає у поверненні до витоків та фокусуванні на основних видах спорту, таких як біг та футбол. Окрім цього, компанія планує прискорити вихід на ринок інноваційного взуття.
Проте реалізація цих планів стикається з труднощами. Наразі прибутки залишаються низькими, оскільки бренд змушений пропонувати великі знижки, щоб розпродати старі запаси. Спроби вразити покупців новими «хітовими» моделями кросівок поки що мають непостійний успіх.
Одним із найскладніших регіонів для Nike залишається Китай. Компанія прогнозує, що продажі на цьому ключовому ринку в поточному кварталі впадуть на 20%. Загалом по всьому світу очікується падіння доходів на рівні 2−4%.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems