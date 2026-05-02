ТОП-7 недорогих країн для подорожей (фото) Дешеві країни для подорожей у 2026 році, Фото: freepik У 2026 році існують напрямки, де можна жити, харчуватись і досліджувати нові місця, витрачаючи менше ніж $30 на день. І мова не про виживання, а про повноцінний тревел-досвід — з атмосферними містами, національною кухнею та враженнями, які залишаються надовго. Про найдешевші країни для подорожей у 2026 році розповідає Travel + Leisure, пише visitworld.today. Лаос Поки сусідні Таїланд і В'єтнам переповнені туристами, Лаос залишається тихим відкриттям для тих, хто шукає автентичність. Особливо варто звернути увагу на Луангпхабанг — місто з французькою колоніальною архітектурою, буддійськими храмами та затишною атмосферою. Тут легко знайти житло менш ніж за $20 за ніч, а вулична їжа — супи, рис, локшина — обійдеться всього в $1−2. Це ідеальне місце для тих, хто хоче «відключитися» від метушні. Лаос, Фото: Freepik Непал Непал — це не тільки про Гімалаї, а й про неймовірно доступне життя. У столиці, Катманду, можна знайти бюджетні готелі до $20 за ніч. А якщо хочеться природи — варто вирушити до Покхара, звідки відкриваються краєвиди на гори. Окрема історія — їжа. Порція традиційних момо (пельменів) коштує менше $1, і це не просто дешево, а й дуже смачно. Непал, Фото: Freepik Індонезія Індонезія часто асоціюється з Балі, але справжній бюджет — на менш популярних островах. Ломбок, Суматра чи Ява пропонують значно нижчі ціни. Тут можна знайти комфортний готель приблизно за $15−20. Місцева кухня теж доступна: наприклад, насі горенг — ситна страва з рису — коштує близько $2. Індонезія, Фото: Freepik Таїланд Таїланд уже не такий дешевий, як раніше, але все ще доступний. Секрет — у виборі локації. Замість популярних островів варто їхати на північ, наприклад у Чіангмай. Там можна знайти житло до $20 і харчуватись за $2−8 залежно від формату — street food чи ресторан. Таїланд, Фото: Freepik В'єтнам В'єтнам стабільно входить у топ бюджетних напрямків. Особливо популярний затока Халонг — місце з тисячами вапнякових островів. Тут можна знайти житло приблизно за $15 за ніч. Їжа — ще один плюс: бань мі коштує близько $1, а традиційний суп фо — $2−3. В'єтнам, Фото: Freepik Філіппіни Філіппіни — трохи складніші з точки зору логістики, але дуже вигідні після прибуття. На острові Сіаргао, відомому серфінгом, можна знайти житло до $30 і харчуватись місцевими стравами за кілька доларів. Філіппіни, Фото: Freepik Індія Індія — один із найвигідніших напрямків у світі. У Нью-Делі можна знайти готель за $15−20, а їжа на вулиці обійдеться у $2−3. Навіть транспорт — поїзди чи автобуси — залишається доступним. Індія, Фото: Freepik Бюджетні подорожі можливі завдяки поєднанню трьох факторів: низька вартість життя в країні, доступна локальна їжа, великий вибір бюджетного житла. Якщо виключити дорогі перельоти, у таких країнах можна подорожувати довше, витрачаючи менше.