ТОП-7 недорогих країн для подорожей (фото) Сьогодні 21:20 — Світ

Дешеві країни для подорожей у 2026 році, Фото: freepik

У 2026 році існують напрямки, де можна жити, харчуватись і досліджувати нові місця, витрачаючи менше ніж $30 на день. І мова не про виживання, а про повноцінний тревел-досвід — з атмосферними містами, національною кухнею та враженнями, які залишаються надовго.

Про найдешевші країни для подорожей у 2026 році розповідає Travel + Leisure, пише visitworld.today.

Лаос

Поки сусідні Таїланд і В’єтнам переповнені туристами, Лаос залишається тихим відкриттям для тих, хто шукає автентичність.

Особливо варто звернути увагу на Луангпхабанг — місто з французькою колоніальною архітектурою, буддійськими храмами та затишною атмосферою.

Тут легко знайти житло менш ніж за $20 за ніч, а вулична їжа — супи, рис, локшина — обійдеться всього в $1−2. Це ідеальне місце для тих, хто хоче «відключитися» від метушні.

Лаос, Фото: Freepik

Непал

Непал — це не тільки про Гімалаї, а й про неймовірно доступне життя. У столиці, Катманду, можна знайти бюджетні готелі до $20 за ніч.

А якщо хочеться природи — варто вирушити до Покхара, звідки відкриваються краєвиди на гори.

Окрема історія — їжа. Порція традиційних момо (пельменів) коштує менше $1, і це не просто дешево, а й дуже смачно.

Непал, Фото: Freepik

Індонезія

Індонезія часто асоціюється з Балі, але справжній бюджет — на менш популярних островах. Ломбок, Суматра чи Ява пропонують значно нижчі ціни.

Тут можна знайти комфортний готель приблизно за $15−20. Місцева кухня теж доступна: наприклад, насі горенг — ситна страва з рису — коштує близько $2.

Індонезія, Фото: Freepik

Таїланд

Таїланд уже не такий дешевий, як раніше, але все ще доступний.

Секрет — у виборі локації. Замість популярних островів варто їхати на північ, наприклад у Чіангмай.

Там можна знайти житло до $20 і харчуватись за $2−8 залежно від формату — street food чи ресторан.

Таїланд, Фото: Freepik

В’єтнам

В’єтнам стабільно входить у топ бюджетних напрямків. Особливо популярний затока Халонг — місце з тисячами вапнякових островів.

Тут можна знайти житло приблизно за $15 за ніч. Їжа — ще один плюс: бань мі коштує близько $1, а традиційний суп фо — $2−3.

В’єтнам, Фото: Freepik

Філіппіни

Філіппіни — трохи складніші з точки зору логістики, але дуже вигідні після прибуття.

На острові Сіаргао, відомому серфінгом, можна знайти житло до $30 і харчуватись місцевими стравами за кілька доларів.

Філіппіни, Фото: Freepik

Індія

Індія — один із найвигідніших напрямків у світі. У Нью-Делі можна знайти готель за $15−20, а їжа на вулиці обійдеться у $2−3. Навіть транспорт — поїзди чи автобуси — залишається доступним.

Індія, Фото: Freepik

Бюджетні подорожі можливі завдяки поєднанню трьох факторів:

низька вартість життя в країні,

доступна локальна їжа,

великий вибір бюджетного житла.

Якщо виключити дорогі перельоти, у таких країнах можна подорожувати довше, витрачаючи менше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.