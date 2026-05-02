Трамп у березні придбав облігацій щонайменше на $51 млн

Дональд Трамп у березні придбав облігацій на суму щонайменше $51 мільйон. Він здійснив близько 175 транзакцій, інвестуючи в різні сектори — від технологій до фінансів.
Про це пише Reuters.
Основну частину портфеля становлять муніципальні облігації, також він інвестував у Weyerhaeuser і General Motors та біржовий фонд, що відстежує індекс високодохідних облігацій.
Президент США купував корпоративні облігації в енергетичному, технологічному, медичному та фінансовому секторах.
Серед емітентів — Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а також банки з Волл-стріт: Citigroup, Goldman Sachs і JPMorgan Chase, разом із Boeing.
Сукупна максимальна вартість усіх покупок облігацій Трампа, за різними класами активів, становить близько $161 млн.
За матеріалами:
theБабель
