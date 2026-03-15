Які країни перейдуть на «літній» час у 2026 році
У березні українці перейдуть на «літній» час. Попри багаторічні дискусії і навіть ухвалення відповідного закону в Україні так і не змогли відмовитися від переведення годинника в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. Разом з Україною цього місяця стрілки на годину вперед переводитимуть ще понад півсотні країн світу.
В Україні все ще діє постанова Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з нею, перехід на «літній» час відбувається в останню неділю березня.
Цього року ця дата випадає на 29 березня — о 3:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед.
Разом з Україною стрілки годинника переведуть понад півсотні країн, серед яких:
- Польща,
- Бельгія,
- Велика Британія,
- Ватикан,
- Болгарія,
- Боснія і Герцеговина,
- Греція,
- Данія,
- Франція,
- Хорватія,
- Естонія,
- Іспанія,
- Німеччина,
- Італія,
- Португалія,
- Кіпр,
- Єгипет,
- Ізраїль,
- Ірландія,
- Латвія,
- Литва,
- Словаччина,
- Словенія,
- Угорщина,
- Ліван,
- Косово,
- Ліхтенштейн,
- Люксембург,
- Північна Македонія,
- Мальта,
- Молдова,
- Монако,
- Нідерланди,
- Нова Зеландія,
- Норвегія,
- Парагвай,
- Палестина,
- Сербія,
- Румунія,
- Сан-Марино,
- Фінляндія,
- Чехія,
- Чорногорія,
- Швейцарія,
- Швеція.
Такі країни як США, Чилі, Мексика, Канада та Австралія переводять годинники не на всій території держави.
