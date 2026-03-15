Які країни перейдуть на «літній» час у 2026 році

Літній час 2026 у країнах світу, Інфографіка: "Слово і діло"

У березні українці перейдуть на «літній» час. Попри багаторічні дискусії і навіть ухвалення відповідного закону в Україні так і не змогли відмовитися від переведення годинника в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. Разом з Україною цього місяця стрілки на годину вперед переводитимуть ще понад півсотні країн світу.

Про це розповідає «Слово і діло».

В Україні все ще діє постанова Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з нею, перехід на «літній» час відбувається в останню неділю березня.

Цього року ця дата випадає на 29 березня — о 3:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед.

Разом з Україною стрілки годинника переведуть понад півсотні країн, серед яких:

Польща,

Бельгія,

Велика Британія,

Ватикан,

Болгарія,

Боснія і Герцеговина,

Греція,

Данія,

Франція,

Хорватія,

Естонія,

Іспанія,

Німеччина,

Італія,

Португалія,

Кіпр,

Єгипет,

Ізраїль,

Ірландія,

Латвія,

Литва,

Словаччина,

Словенія,

Угорщина,

Ліван,

Косово,

Ліхтенштейн,

Люксембург,

Північна Македонія,

Мальта,

Молдова,

Монако,

Нідерланди,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Парагвай,

Палестина,

Сербія,

Румунія,

Сан-Марино,

Фінляндія,

Чехія,

Чорногорія,

Швейцарія,

Швеція.

Такі країни як США, Чилі, Мексика, Канада та Австралія переводять годинники не на всій території держави.

