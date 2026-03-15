Які країни перейдуть на «літній» час у 2026 році

Інфографіка: "Слово і діло"
У березні українці перейдуть на «літній» час. Попри багаторічні дискусії і навіть ухвалення відповідного закону в Україні так і не змогли відмовитися від переведення годинника в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. Разом з Україною цього місяця стрілки на годину вперед переводитимуть ще понад півсотні країн світу.
Про це розповідає «Слово і діло».
В Україні все ще діє постанова Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з нею, перехід на «літній» час відбувається в останню неділю березня.
Цього року ця дата випадає на 29 березня — о 3:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед.
Разом з Україною стрілки годинника переведуть понад півсотні країн, серед яких:
  • Польща,
  • Бельгія,
  • Велика Британія,
  • Ватикан,
  • Болгарія,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Греція,
  • Данія,
  • Франція,
  • Хорватія,
  • Естонія,
  • Іспанія,
  • Німеччина,
  • Італія,
  • Португалія,
  • Кіпр,
  • Єгипет,
  • Ізраїль,
  • Ірландія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Словаччина,
  • Словенія,
  • Угорщина,
  • Ліван,
  • Косово,
  • Ліхтенштейн,
  • Люксембург,
  • Північна Македонія,
  • Мальта,
  • Молдова,
  • Монако,
  • Нідерланди,
  • Нова Зеландія,
  • Норвегія,
  • Парагвай,
  • Палестина,
  • Сербія,
  • Румунія,
  • Сан-Марино,
  • Фінляндія,
  • Чехія,
  • Чорногорія,
  • Швейцарія,
  • Швеція.
Такі країни як США, Чилі, Мексика, Канада та Австралія переводять годинники не на всій території держави.
За матеріалами:
Слово і Діло
Також за темою
Також за темою
