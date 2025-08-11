Деякі українці в Польщі мають право на додаткову неоподатковувану пенсію — Finance.ua
Деякі українці в Польщі мають право на додаткову неоподатковувану пенсію

Особисті фінанси
10
Неоподатковувана пенсія — це податкова пільга для пенсіонерів із низьким доходом, яка дозволяє отримувати пенсію без сплати податку на прибуток.
Про це пише inpoland.net.
Така пільга діє в Польщі з 2022 року та охоплює мільйони громадян, зокрема й українців, які отримали право на пенсію.

Основні умови:

  • на пільгу мають право пенсіонери, які отримують не більше 2500 злотих брутто на місяць;
  • пільга діє як для пенсій за віком, так і по інвалідності;
  • якщо пенсіонер отримує кілька виплат (наприклад, пенсію та ренту), їхня загальна сума не має перевищувати 2500 злотих;
  • заяву подавати не потрібно — звільнення від податку застосовується автоматично;
  • медичний внесок (9% від брутто-суми пенсії) залишається обов’язковим, навіть якщо пенсія не оподатковується.

Чому деякі пенсіонери втратили пільгу у 2025 році

У березні 2025 року відбулася індексація пенсій на 5,5%, мінімальне підвищення склало 100 злотих. Для частини пенсіонерів це означало перевищення порогу в 2500 злотих, що автоматично призвело до втрати пільги.
У таких випадках пенсія оподатковується за базовою ставкою 12%, що незначно знижує чисту суму на руки.
Що стосується так званої тринадцятої пенсії, яка у 2025 році становить 1878,91 злотих брутто, то вона не звільняється від оподаткування. Ця виплата оподатковується на загальних підставах, як звичайний дохід.

Що ще варто знати:

  • у 2025 році річна неоподатковувана сума доходу залишається 30 000 злотих;
  • якщо сукупний річний дохід перевищить цей поріг, частина пенсії буде оподатковуватися, навіть якщо окремі місячні виплати нижчі за 2500 злотих.
Порада: якщо ви наближаєтесь до граничної суми, зверніться до податкового консультанта або ZUS, щоб уникнути несподіваних податкових зобов’язань.

Висновок

Неоподатковувана пенсія дозволяє отримувати більший дохід пенсіонерам з низькими виплатами. Проте через індексацію є ризик втратити цю пільгу. Важливо стежити за розміром пенсії після щорічного перерахунку та враховувати податкові правила при розрахунку річного доходу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
