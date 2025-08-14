Що робити, якщо втратили українські номерні знаки в Польщі (алгоритм) — Finance.ua

Що робити, якщо втратили українські номерні знаки в Польщі (алгоритм) Сьогодні 08:33 — Технології&Авто

Що робити, якщо втратили українські номерні знаки в Польщі (алгоритм)

Отримати українські номерні знаки у Польщі неможливо. Тому перереєстровувати автомобіль потрібно лише в Україні.

А от при втраті українського номерного знака у Польщі в першу чергу необхідно написати відповідну заяву до польської поліції. Рух без номерних знаків заборонено, пише inpoland.

Що робити

Потрібно негайно повідомити поліцію про крадіжку номерних знаків, оскільки рух транспортних засобів без номерних знаків заборонено.

Для отримання нових номерів потрібно звернутися в найближчий сервісний центр МВС в Україні.

Документи

При собі мати паспорт, індентифікаційний номер, свідоцтво про реєстрацію ТЗ та довідку з поліції про крадіжку номерів.

Довідка Finance.ua:

Максимальна швидкість на дорогах Польщі зазвичай складає 50 км/год у містах, 90 км/год на інших дорогах і 120 км/год на автомагістралях. Перевищення швидкості карається великими штрафами.

Залишайтеся уважними до дорожніх знаків і розмітки. Не дотримання знаків може призвести до штрафів або навіть до втрати водійських прав.

Ремені безпеки обов’язкові для всіх пасажирів у автомобілі, не лише для водія і переднього пасажира.

Використання мобільних телефонів без гучного зв’язку заборонено. Це може призвести до штрафу в розмірі до 500 злотих. Не паркуйте автомобіль на місцях, де це заборонено (червоні лінії, знаки заборони).

Паркування на тротуарах або в зонах для інвалідів без відповідного дозволу може призвести до штрафу і навіть евакуації автомобіля.

При перетині кордону на автомобілі, не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

