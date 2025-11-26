Rivian запускає у продаж розумний шолом для велосипедистів за 250 доларів Сьогодні 07:34 — Технології&Авто

Компанія ALSO, яка входить у Rivian, оголосила ціни на свій довгоочікуваний шолом Alpha Wave. Розумний шолом, який оснащений новою технологією безпеки під назвою Release Layer System (RLS), коштує 250 доларів.

Очікується, що поставки нового гаджета розпочнуться навесні 2026 року. Ціна в 250 доларів може здатися завищеною, але ALSO позиціонує Alpha Wave як топовий шолом, який перевершує інші преміальні розумні шоломи з подібними технологіями, деякі з яких коштують від 400 до 500 доларів.

Компанія стверджує, що шолом також забезпечить значний стрибок у захисті від обертальних ударів. Система RLS складається з чотирьох внутрішніх панелей, розроблених таким чином, щоб вони вивільнялися при ударі, допомагаючи розсіювати енергію обертання при ударі — головний фактор багатьох струсів мозку.

Окрім захисту, Alpha Wave також має дивовижну кількість технологій. У шолом вбудовані чотири вітрозахисні динаміки та два мікрофони з шумопоглинанням для прийняття дзвінків, відтворення музики або виконання підказок навігації. А в поєднанні з електровелосипедом TM-B від ALSO шолом інтегрується з вбудованою системою освітлення велосипеда для синхронізації задніх ліхтарів.

Шолом має клас водонепроникності IPX6 та заряджається через USB-C, що дозволяє легко підтримувати його зарядженим разом з іншим сучасним спорядженням.

Autogeek За матеріалами:

