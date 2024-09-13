Як працює автоцивілка в Польщі та Німеччині — Finance.ua

Як працює автоцивілка в Польщі та Німеччині Вчора 19:00 — Технології&Авто

Як працює автоцивілка в Польщі та Німеччині

Народилася ідея автоцивілки у США майже сто років тому — 1925 року. До Європи цей вид страхування прийшов після Другої світової війни, у п’ятдесятих роках минулого століття.

Як у Польщі

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у Польщі запроваджене 1952 року.

Наразі розмір граничних сум відшкодування за автоцивілкою в Польщі становить 5,2 мільйона євро — за шкоду, завдану життю і здоров’ю, та 1,05 мільйона євро — за шкоду, завдану майну.

Середня вартість поліса складає 125 євро, а штраф за його відсутність накладається у розмірі офіційно встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Наразі ця сума становить еквівалент 1 тис. євро. Цікаво, що у разі, якщо поліса ОСЦПВ немає понад два тижні від того терміну, коли він мав бути придбаний, штраф подвоюється.

Ще однією родзинкою польського ринку страхування є те, що у разі необхідності водієві, який має поліс, страхова компанія надає або авто для користування, або компенсує кошти на такий транспорт.

Німеччина

У цій країні автоцивілка називається досить страшним словом Kfz-Haftpflichtversicherung, або скорочено — KHV. Вона також є обов’язковою, однак варто звернути увагу — на відміну від більшості країн, відсутність KHV у Німеччині вважається не адміністративним правопорушенням, а кримінальним. І отримати за відсутність автоцивілки тюремний термін тут цілком реально.

Причому покарання суворе, як на таке правопорушення: залежно від обставин — до року в’язниці. Крім того, буде ще й грошове стягнення — суми штрафів починаються від 1 тис. євро. На додачу до всього цього, залежно від конкретних обставин вчинення правопорушення, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на термін до трьох років. До цього всього може додатися ще й конфіскація автомобіля. Оскільки порушення є кримінальним проступком, то тут все вирішує суд.

Що стосується самої автоцивілки, то на її ціну тут впливає безліч факторів: безаварійний стаж, вартість авто, стаж водіння, вік водія тощо. Враховується навіть те, скільки кілометрів водій проїжджає протягом року. Причому кожна страхова компанія рахує це все по-своєму. Вартість поліса автоцивілки на рік стартує від 250−300 євро.

Максимальна сума страхового покриття в Німеччині становить 7,5 млн євро за збитки здоров’ю та життю постраждалого та 1,22 млн євро за майнові збитки.

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