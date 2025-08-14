Уряд виділив ще 1,6 млрд грн для програми «єВідновлення» — Finance.ua

Уряд виділив ще 1,6 млрд грн для програми «єВідновлення» Сьогодні 17:13

Уряд виділив ще 1,6 млрд грн для програми «єВідновлення»

Ще приблизно тисяча родин отримають компенсації за зруйноване внаслідок війни житло.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн для програми „єВідновлення“ — щоб допомогти сім’ям, які втратили житло через війну, повернути собі безпечний простір. Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя», — зазначила Свириденко.

З цієї суми:

майже 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі замість зруйнованої, якими зможуть скористатися 839 людей;

ще 335 млн грн підуть на відбудову будинків на власній землі для 152 родин.

Програма «єВідновлення» працює вже понад два роки й допомогла майже 120 тисячам українців відремонтувати, збудувати чи придбати нове житло.

Довідка Finance.ua:

у рамках державної програми єВідновлення українці, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване, мають змогу отримати компенсацію для відбудови чи придбання нової оселі. Одна з пріоритетних груп — ветерани війни та військовослужбовці;

у додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з’явився розділ «Виплата на будівництво». Послуга доступна власникам знищеного приватного будинка, які мають у власності земельну ділянку для відбудови;

багато українців досі не подали заявку на компенсацію за зруйноване житло в межах програми єВідновлення, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування. Чому громадяни не подаються на допомогу — розповіли тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.