Уряд виділив ще 1,6 млрд грн для програми «єВідновлення» — Finance.ua

Уряд виділив ще 1,6 млрд грн для програми «єВідновлення»
Ще приблизно тисяча родин отримають компенсації за зруйноване внаслідок війни житло.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн для програми „єВідновлення“ — щоб допомогти сім’ям, які втратили житло через війну, повернути собі безпечний простір. Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя», — зазначила Свириденко.
З цієї суми:
- майже 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі замість зруйнованої, якими зможуть скористатися 839 людей;
- ще 335 млн грн підуть на відбудову будинків на власній землі для 152 родин.
Програма «єВідновлення» працює вже понад два роки й допомогла майже 120 тисячам українців відремонтувати, збудувати чи придбати нове житло.
Довідка Finance.ua:
- у рамках державної програми єВідновлення українці, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване, мають змогу отримати компенсацію для відбудови чи придбання нової оселі. Одна з пріоритетних груп — ветерани війни та військовослужбовці;
- у додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з’явився розділ «Виплата на будівництво». Послуга доступна власникам знищеного приватного будинка, які мають у власності земельну ділянку для відбудови;
- багато українців досі не подали заявку на компенсацію за зруйноване житло в межах програми єВідновлення, попри те, що мають на неї право. Серед причин — складна процедура, відсутність покрокових інструкцій і брак розуміння, як саме працює механізм відшкодування. Чому громадяни не подаються на допомогу — розповіли тут.
єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна
Поділитися новиною
Також за темою
Україна отримала вже $1,5 млрд в рамках програми PURL
Укрзалізниця вперше проведе аукціон з продажу реклами в поїздах на Прозорро. Продажі
День фінансів: зміни до закону про мобілізацію, відключення 3G, бета-тестування в Дії
Техпаспорт і номери знову можна отримати через Дію
Уряд виділив ще 1,6 млрд грн для програми «єВідновлення»
Купівля житла: на банківське кредитування покладаються 49% киян (інфографіка)