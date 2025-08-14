OpenAI додала нові режими та налаштування для GPT-5 — Finance.ua

OpenAI додала нові режими та налаштування для GPT-5 Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

OpenAI додала нові режими та налаштування для GPT-5

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у соцмережі Х анонсував низку оновлень ChatGPT, які розширюють можливості налаштування моделі GPT-5 та інших версій сервісу.

Користувачі GPT-5 тепер можуть обирати між трьома режимами роботи: «Авто», «Швидко» та «Мислення». Автоматичний режим залишатиметься найзручнішим для більшості, однак додатковий контроль стане у пригоді тим, хто хоче підлаштувати роботу моделі під свої потреби.

Для GPT-5 Thinking встановлено ліміт у 3000 повідомлень на тиждень. Після перевищення цього обсягу доступна додаткова ємність у версії GPT-5 Thinking mini. Обмеження контексту для GPT-5 Thinking становить 196 тисяч токенів. Альтман зауважив, що швидкісні обмеження можуть змінюватися залежно від інтенсивності використання.

Модель GPT-4o знову доступна за замовчуванням для всіх платних користувачів, а у веб-налаштуваннях з’явився перемикач «Показати додаткові моделі», який відкриває доступ до версій o3, 4.1 та GPT-5 Thinking mini. Версія GPT-4.5 доступна лише передплатникам Pro через високі обчислювальні витрати.

OpenAI також працює над оновленням інтерфейсу GPT-5, роблячи його «теплішим» та зручнішим, але без надмірної нав’язливості. За словами Альтмана, компанія планує надати користувачам більше індивідуальних налаштувань інтерфейсу моделі.

