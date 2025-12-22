Кількість ризикових платників податків за рік зменшилася майже вдвічі Сьогодні 07:48 — Казна та Політика

Державна податкова служба за 2025 рік суттєво зменшила кількість ризикових платників і випадків зупинення податкових накладних.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух.

Зупинення податкових накладних

На початку 2025 року частка зупинених податкових накладних становила 0,74%. У грудні 2025 року цей показник знизився до 0,21%.

Водночас бізнес подав на 6,6% більше податкових накладних, ніж за аналогічний період минулого року. У ДПС зазначають, що блокування податкових накладних тривалий час було однією з ключових скарг бізнесу, однак нині такі звернення мають поодинокий характер.

Кількість платників із ризиковим статусом також скоротилася. На початку 2025 року їх налічувалося 24,9 тис., а у грудні 2025 року — 12,7 тис.

Які заходи запровадила ДПС

У територіальних органах ДПС почали працювати консультаційні центри та гарячі лінії з питань зупинення реєстрації податкових накладних і визначення ризиковості платників.

Також відкрили Офіси податкових консультантів, які надають роз’яснення з податкових питань, та оновили підходи до роботи комісій територіальних органів ДПС.

Крім того, ДПС ініціювала зміни до постанови № 1165. За підтримки уряду, процедура автоматичної реєстрації податкових накладних стала зрозумілішою та більш передбачуваною для бізнесу.

У службі наголошують, що це дозволило скоротити кількість суб’єктів господарювання, які стикаються з блокуванням податкових накладних.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 27 вересня 2025 року набули чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Їх затвердив уряд постановою від 26 серпня 2025 року № 1048. Таким чином хочуть:

зменшити кількість бізнесу, який стикається з блокуванням накладних;

зробити правила прозорішими;

допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.

