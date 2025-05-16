Умови «перехідного періоду» торгівлі між Україною та ЄС — роз’яснення Гетманцева Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Умови «перехідного періоду» торгівлі між Україною та ЄС — роз’яснення Гетманцева

За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення «економічного безвізу» можуть коштувати Україні 3,5 млрд євро у річному вимірі. Це доволі відчутний удар — у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд. євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально.

Про це в Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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З його слів, є два ймовірні підходи щодо квот на окремі товари.

Річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.

Гетманцев пояснив, що раніше безмитне ввезення товарів могло припинятись кілька разів на рік — у березні, червні, серпні або жовтні, залежно від виду товару, а тепер ці обмеження можуть вводитись щомісяця. На його думку, на практиці укладати й виконувати контракти стане складніше і напруженіше.

Крім того, можуть скоротити й самі квоти.

На кого вплине найбільше

«Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота у річному вимірі скоротиться до 650 тис. т. (для порівняння — торік в Європу відвантажено понад 14 млн т, або майже половина, річна безмитна квота — майже 11,2 млн т, п’ятимісячна — 4,7 млн т), тобто безмитної торгівлі практично не буде», пише Гетманцев.

До того ж, квота на цукор може скоротитись більш ніж удвічі — до 40,7 тис. т. Для порівняння, торік Україна експортувала рекордні 750 тис. т цукру, з яких близько 40% пішло до країн ЄС.

У 2024 році ми достроково використали дозволену квоту в 262,6 тис. т, а до 5 червня ще могли вивезти без мита 109 тис. т. Подібні обмеження торкнуться також інших товарів — наприклад, меду та м’яса птиці.

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Як це позначиться на економіці

Такі заходи призведуть до обмеження аграрної галузі країни, наголошує Гетманцев, та позначаться на її фінансовому стані та можливостях.

Як сказано в повідомленні, для українського аграрного експорту важливий саме європейський ринок.

Торік Україна стала третім постачальником сільськогосподарської продукції до ЄС (13,1 млрд євро), пропустивши лише Бразилію (17,1 млрд євро) і Велику Британію (16,6 млрд євро), однак випередивши США (12,0 млрд євро) і Китай (10,0 млрд євро).

Проте наразі нові умови торгівлі можуть негативно позначитись і на експорті.

«За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення „економічного безвізу“ можуть коштувати нам мінус 3,5 млрд євро у річному вимірі. Доволі відчутний удар — у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально», — підсумував Гетманцев.

Торік поставки української аграрної продукції до ЄС принесли нам 13,1 млрд євро.

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