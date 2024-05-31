В ЄС змінили правила експорту української агропродукції - на які товари встановлено квоти — Finance.ua
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В ЄС змінили правила експорту української агропродукції - на які товари встановлено квоти

Аграрний ринок
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З 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022−2023 роки.
Про це повідомив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Мінагрополітики.
Введення квот стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м’яса птиці, кукурудзи, крупи, меду. На експорт цукру до ЄС квоту на рівні 262 тис. тонн вже вичерпано.
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«З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Великобританію», — зауважив Висоцький. За його словами, виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо.
Він також наголосив, що ЄС є найбільшим торговельним партнером України. В 2023 році близько 60% агропродукції було експортовано до країн ЄС. Виконувач обов’язків міністра також розповів, що невдовзі наберуть чинності закони, які забезпечуватимуть механізми прозорого і безперешкодного експорту.
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«Нові законодавчі зміни передбачають встановлення мінімальних цін на експорт зернових та олійних культур, горіхів і меду. Також буде запущена система простежуваності щодо виробленої продукції. Міністерство агрополітики розробляє алгоритм впровадження змін, які будуть опубліковані для громадського обговорення», — підкреслив Висоцький.
Раніше повідомлялося, що 4 червня 2022 року для підтримки української економіки були введені Автономні торговельні заходи ЄС. За даними Єврокомісії, протягом 12 місяців, до жовтня 2023 року, загальний обсяг українського імпорту до ЄС становив 24,3 мільярда євро, що на 0,3 мільярда євро більше порівняно з 2021 роком.
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У січні Єврокомісія запропонувала продовжити ще на рік дію так званих автономних торговельних заходів для товарів, вироблених в Україні та Молдові, що означає продовження режиму лібералізації торгівлі між ЄС та цими країнами.
Під безмитну торгівлю потрапляють фрукти, овочі, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарська продукція та продукти переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Промислова продукція з 1 січня 2023 року підпадає під нульове мито.
За матеріалами:
НВ
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