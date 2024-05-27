Кабмін вирішив скасувати обов’язкове страхування зерна — Finance.ua

Кабмін вирішив скасувати обов’язкове страхування зерна Сьогодні 21:38 — Страхування

Кабмін вирішив скасувати обов’язкове страхування зерна

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про скасування обов’язкового страхування зерна.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

«Законопроєктом, з метою дерегуляції зернового ринку шляхом скасування обов’язкового страхування прийнятого на зберігання зерна, пропонується внести зміни до законів Про зерно та ринок зерна в Україні і Про сертифіковані товарні склади і прості та подвійні складські свідоцтва в частині запровадження добровільного страхування товару, прийнятого на зберігання за простим чи подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкового загибелі, пошкодження або втрати», — написав він.

Читайте також НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

Раніше повідомлялося, що в серпні 2023 року стало відомо про те, що Україна може розділити ризики зі страховиками для експорту зерна. Планувалося, що схему буде спрямовано на те, щоб захистити судна, які заходять і виходять із портів України, від пошкоджень, а ризик може бути розділено між страховиками і місцевим державним банком.

У січні 2024 року Україна, уряд Великої Британії та пул міжнародних страхових компаній за участю страхового брокера Marsh, який є частиною компанії Olyver Vyman, створили спеціальний безпрецедентний механізм страхування суден, які скористаються українським морським коридором.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.