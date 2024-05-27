Кабмін вирішив скасувати обов’язкове страхування зерна — Finance.ua

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Кабмін вирішив скасувати обов’язкове страхування зерна

Страхування
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Кабмін вирішив скасувати обов’язкове страхування зерна
Кабмін вирішив скасувати обов’язкове страхування зерна
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про скасування обов’язкового страхування зерна.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
«Законопроєктом, з метою дерегуляції зернового ринку шляхом скасування обов’язкового страхування прийнятого на зберігання зерна, пропонується внести зміни до законів Про зерно та ринок зерна в Україні і Про сертифіковані товарні склади і прості та подвійні складські свідоцтва в частині запровадження добровільного страхування товару, прийнятого на зберігання за простим чи подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкового загибелі, пошкодження або втрати», — написав він.
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Раніше повідомлялося, що в серпні 2023 року стало відомо про те, що Україна може розділити ризики зі страховиками для експорту зерна. Планувалося, що схему буде спрямовано на те, щоб захистити судна, які заходять і виходять із портів України, від пошкоджень, а ризик може бути розділено між страховиками і місцевим державним банком.
У січні 2024 року Україна, уряд Великої Британії та пул міжнародних страхових компаній за участю страхового брокера Marsh, який є частиною компанії Olyver Vyman, створили спеціальний безпрецедентний механізм страхування суден, які скористаються українським морським коридором.
За матеріалами:
НВ
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