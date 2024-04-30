НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні — Finance.ua
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НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

Страхування
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НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні
НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні
Національний банк України завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків і незабаром розпочне його обговорення з ринком та іншими стейкхолдерами.
Про це повідомив директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов НБУ Сергій Савчук під час XIX Міжнародного форуму «Польсько-українські дні бізнесу».
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«За нашими очікуваннями, вже цього року закон може бути ухвалений, і ми почнемо розвиток системи», — наводяться його слова в повідомленні на офіційній сторінці НБУ в соцмережі «фейсбук».
При цьому Савчук уточнив, що переваги, які отримають бізнес і населення, — це гарантії покриття прямого воєнного збитку і велика впевненість у завтрашньому дні. Держава зможе залучити нові інвестиції для розвитку економіки.
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Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року схвалила Концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, що передбачає запровадження відповідного обов’язкового та добровільного страхування.
Концепцією передбачено трирівневу модель — локальні страховики та інші установи, що виконують агентські функції, а також спеціально створене державне агентство зі страхування воєнних ризиків; надалі до системи долучаться міжнародні перестраховики. Відповідальність розподілятиметься між цими рівнями за рахунок визначених лімітів у порядку черговості.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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