НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні — Finance.ua

НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні Сьогодні 17:16 — Страхування

НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

Національний банк України завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків і незабаром розпочне його обговорення з ринком та іншими стейкхолдерами.

Про це повідомив директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінустанов НБУ Сергій Савчук під час XIX Міжнародного форуму «Польсько-українські дні бізнесу».

«За нашими очікуваннями, вже цього року закон може бути ухвалений, і ми почнемо розвиток системи», — наводяться його слова в повідомленні на офіційній сторінці НБУ в соцмережі «фейсбук».

При цьому Савчук уточнив, що переваги, які отримають бізнес і населення, — це гарантії покриття прямого воєнного збитку і велика впевненість у завтрашньому дні. Держава зможе залучити нові інвестиції для розвитку економіки.

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Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року схвалила Концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, що передбачає запровадження відповідного обов’язкового та добровільного страхування.

Концепцією передбачено трирівневу модель — локальні страховики та інші установи, що виконують агентські функції, а також спеціально створене державне агентство зі страхування воєнних ризиків; надалі до системи долучаться міжнародні перестраховики. Відповідальність розподілятиметься між цими рівнями за рахунок визначених лімітів у порядку черговості.

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