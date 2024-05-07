В НБУ заявили, що аграрії зможуть забезпечити експорт морем — Finance.ua

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В НБУ заявили, що аграрії зможуть забезпечити експорт морем

Аграрний ринок
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В НБУ заявили, що аграрії зможуть забезпечити експорт морем
В НБУ заявили, що аграрії зможуть забезпечити експорт морем
НБУ припускає подальше стабільне функціонування нового морського маршруту, проте ризики ускладнення транспортування морем через атаки рф зберігаються.
Про це стало відомо з «Інфляційного звіту» Національного банку України.
Подальша стабільна робота морського маршруту значно здешевить транспортування для експортерів та сприятиме збільшенню надходжень валютної виручки. Водночас морський маршрут може використовуватися для ввезення імпортних товарів з метою оптимізації витрат та/або в разі недоступності чи певних перешкод для інших видів транспортування.
Слід зазначити, що після того як рф вийшла із «зернової угоди» в липні минулого року, був створений спеціальний морський коридор, призначений для захисту зерна.
У прогноз закладається безперебійне функціонування морського шляху, середньомісячні потужності якого становитимуть близько 7 млн тонн. Цього буде достатньо для експорту агропродукції, а також нарощування поставок продукції ГМК на традиційні для України ринки. Проте ризики пошкоджень портів, інфраструктури та суден унаслідок російських атак все ще залишаються значними. У разі їх реалізації ефективність морського шляху суттєво знизиться", — зазначили в НБУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
AgroPolit.com
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