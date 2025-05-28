За кордон з дітьми: які документи взяти та що треба знати — Finance.ua

За кордон з дітьми: які документи взяти та що треба знати Вчора 13:00 — Особисті фінанси

За кордон з дітьми: які документи взяти та що треба знати

Починається сезон канікул та літніх подорожей. Західне регіональне управління ДПСУ нагадало , як безпечно та швидко перетнути кордон з дітьми.

З початком літніх канікул та активного туристичного сезону очікується збільшення пасажиропотоку через пункти пропуску Львівської області. Найближчим часом прогнозується збільшення пасажиропотоку до 40% від звичайного рівня.

Що потрібно знати батькам і супровідним особам

1. Обов’язкові документи для дитини:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (біометричний закордонний паспорт).

Коли потрібна нотаріальна згода другого з батьків:

В умовах воєнного стану діють спрощення. Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима без нотаріальної згоди іншого, за умови наявності у супровідного дійсного паспорта та документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження).

Читайте також В Україні хочуть прискорити перетин кордону для пасажирських автобусів

Якщо супровід дитини здійснює особа чоловічої статі, рішення про надання дозволу на виїзд за межі України приймається з урахуванням приналежності супровідної особи до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у неї підтверджувальних документів.

Нотаріальна згода потрібна

Якщо дитина виїжджає з третьою особою (волонтер, викладач, знайомий тощо).

Читайте також Українці знімають більше коштів в банкоматах: статистика в Україні та за кордоном

Для організованого виїзду груп дітей (наприклад, на оздоровлення або лікування) необхідні:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, згода Нацсоцслужби з відповідним пакетом документів.

У разі смерті одного з батьків, позбавлення батьківських прав або інших особливих обставин — потрібні відповідні документи (довідка, рішення суду тощо).

Як уникнути черг

Перевірте строки дії паспортів дитини та супровідних осіб. Майте при собі оригінали або нотаріально посвідчені копії всіх необхідних додаткових документів. Їх наявність прискорює перевірку та знижує ризик затримки.

Обирайте найменш завантажений пункт пропуску, як-от «Нижанковичі» або «Смільниця». Динаміку руху можна відстежити на сторінці: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Плануйте виїзд у будні дні та поза піковими годинами (краще рано вранці або пізно ввечері).

Майте з собою все необхідне для комфорту дитини: вода, легка їжа, засоби гігієни, документи в окремій теці, іграшка, книга, ліки за потреби.

Як зазначає служба, не довіряйте неперевіреним особам. У разі супроводу дитини третіми особами, обов’язково переконайтесь у їхній надійності.

Також для вашої безпеки не забудь те оформити страхування. Туристична страховка за кордон за 5 хвилин, і поліс у вас на email.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.