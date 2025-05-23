Нелегальний перетин кордону Євросоюзу: як змінюється кількість випадків (інфографіка) — Finance.ua

Нелегальний перетин кордону Євросоюзу: як змінюється кількість випадків (інфографіка) Сьогодні 07:08 — Світ

Нелегальний перетин кордону Євросоюзу: як змінюється кількість випадків (інфографіка)

За останні шість років найбільший сплеск незаконних перетинів кордону Євросоюзу спостерігався у 2022−2023 роках — близько 330 тисяч і 380 тисяч випадків відповідно. Найактивнішими міграційними маршрутами залишаються середземноморські.

У 2019 році кількість незаконних перетинів кордону країн Євросоюзу становила майже 140 тисяч. Головним маршрутом для нелегальної міграції було Східне (83,33 тисячі) та Західне (23,97 тисячі) Середземномор’я.

У 2020 році кількість нелегальних перетинів знизилася до близько 120 тисяч (вплинула, зокрема, пандемія коронавірусу). Різко зросла популярність Західноафриканського маршруту, через Центральне Середземномор’я та Західні Балкани.

У 2021 році загальна кількість незаконних перетинів кордону ЄС становила трохи менше 200 тисяч, це був найвищий показник із 2017 року.

Одним із факторів, який вплинув на зростання кількості незаконних перетинів кордону, у Frontex назвали ситуацію на кордоні з білоруссю. Режим Олександра Лукашенка тоді звинуватили у тому, що він запрошував до країни мігрантів із Близького Сходу та потім перенаправляв їх до західного кордону. В Євросоюзі вважали це помстою за санкції, введені після придушення протестів.

Найчастіше при нелегальному перетині кордону затримували громадян Сирії, Тунісу, Марокко, Алжиру та Афганістану. Найбільш використовуваним був маршрут через Центральне Середземномор’я та Західні Балкани. Зросла кількість незаконних проникнень через східний сухопутний кордон.

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У 2022 році на зовнішньому кордоні ЄС було виявлено близько 330 тисяч незаконних перетинів кордону — найвищий показник із 2016 року. На маршрут через Західні Балкани припадала майже половина від загальної кількості. Також був популярним маршрут через Центральне Середземномор’я.

У майже половині випадків кордон незаконно перетинали сирійці, афганці та тунісці.

У 2023 році кількість незаконних перетинів кордону Євросоюзу знову зросла — до близько 380 тисяч. Найпопулярнішими були маршрути через Центральне та Східне Середземномор’я, Західні Балкани.

Найчастіше незаконно перетинали кордон сирійці — більше 100 тисяч випадків за рік. За ними слідують громадяни Гвінеї та Афганістану.

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У 2024 році було зафіксовано трохи більше 239 тисяч випадків незаконного перетину кордону ЄС — найнижчий рівень із 2021 року. У Frontex пов’язують це з посиленням співпраці ЄС і партнерів у боротьбі з нелегальною міграцією.

Зазначається, що скорочення випадків нелегального перетину кордону сталося за рахунок різкого падіння популярності маршруту через Центральне Середземномор’я (на 59%) та Західні Балкани (на 78%).

За чотири місяці 2025 року було майже 47 тисяч випадків нелегального перетину кордону, найчастіше через маршрут через Центральне Середземномор’я. Затримували найчастіше громадян Бангладеш, Афганістану та Малі.

Зазначимо, що, за даними Frontex, у 2023−2025 роках українці були серед громадян, яких найчастіше затримували на східному сухопутному коридорі.

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