Білгород-Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС — Finance.ua

Білгород-Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС Сьогодні 05:25

Білгород-Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС

Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати поставки транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташований один з найбільших європейських портів.

Про це повідомив перший заступник директора порту Ігор Білик.

За його словами, новий маршрут поставок до ЄС залізницею став можливим завдяки капітальній реконструкції залізничної ділянки «Бендери-Бессарабяска-Етулія-Джурджулешть» у Республіці Молдова.

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Так, маршрут Білгород-Дністровський — Галац (Румунія) має протяжність 320 км: територією України — 182 км, територією Молдови — 129 км, територією Румунії — 9 км.

Вартість масштабної модернізації 230 км залізниці становить 108 млн євро і реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Виконавцем робіт за підсумками конкурсу обрали ТОВ «Теміржол жендеу», що входить до складу групи компаній «Қамқор Менеджмент» з Казахстану. Работи розпочалися у 2022 році і завершаться цьогоріч.

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«Завершення робіт дасть змогу зняти обмеження за масою та швидкістю руху поїздів (зросте до 90 км/год) і сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню термінів доставки вантажів і створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки», — наголосив Білик.

Він додав, що дільниця має важливе значення для транзитної логістики в регіоні та слугує сполучною ланкою між залізничними системами України, Молдови та ЄС.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

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Порт спеціалізується на перевантаженні лісних і зернових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції. Основною діяльністю підприємства є допоміжне обслуговування водного транспорту.

У лютому 2025 року було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». В листопаді минулого року, після численних спроб, 13-й аукціон з продажу порту завершився успішно.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ «Топ-оффер», яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.

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