Білгород-Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Білгород-Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС

14
Білгород-Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС
Білгород-Дністровський порт відкриє новий транзитний маршрут до ЄС
Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати поставки транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташований один з найбільших європейських портів.
Про це повідомив перший заступник директора порту Ігор Білик.
За його словами, новий маршрут поставок до ЄС залізницею став можливим завдяки капітальній реконструкції залізничної ділянки «Бендери-Бессарабяска-Етулія-Джурджулешть» у Республіці Молдова.
Читайте також
Так, маршрут Білгород-Дністровський — Галац (Румунія) має протяжність 320 км: територією України — 182 км, територією Молдови — 129 км, територією Румунії — 9 км.
Вартість масштабної модернізації 230 км залізниці становить 108 млн євро і реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.
Виконавцем робіт за підсумками конкурсу обрали ТОВ «Теміржол жендеу», що входить до складу групи компаній «Қамқор Менеджмент» з Казахстану. Работи розпочалися у 2022 році і завершаться цьогоріч.
Читайте також
«Завершення робіт дасть змогу зняти обмеження за масою та швидкістю руху поїздів (зросте до 90 км/год) і сприятиме підвищенню рівня безпеки, скороченню термінів доставки вантажів і створенню оптимальних умов для ефективної експлуатації залізничної ділянки», — наголосив Білик.
Він додав, що дільниця має важливе значення для транзитної логістики в регіоні та слугує сполучною ланкою між залізничними системами України, Молдови та ЄС.
Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до девʼяти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.
Читайте також
Порт спеціалізується на перевантаженні лісних і зернових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції. Основною діяльністю підприємства є допоміжне обслуговування водного транспорту.
У лютому 2025 року було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». В листопаді минулого року, після численних спроб, 13-й аукціон з продажу порту завершився успішно.
Єдиним учасником торгів стало ТОВ «Топ-оффер», яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems