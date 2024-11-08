Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 90 млн грн — Finance.ua
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Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 90 млн грн

Казна та Політика
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Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 90 млн грн
Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 90 млн грн
Аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту, який відбувся 7 листопада, завершився перемогою ТОВ «Топ-Оффер». Початкова вартість лота становила 88,99 млн грн, а кінцева пропозиція сягнула 90 млн грн.
Про це свідчить інформація на сайті «Prozorro.Продажі».
Це вже 13-та спроба продати держстивідор, і за цей час ціна лота знизилася на 100 млн грн, зазначила директорка порту Оксана Кіктенко. Вона висловила сподівання на успішне завершення приватизації та новий етап у розвитку підприємства.
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Для завершення угоди «Топ-Оффер» має переказати на рахунок Фонду держмайна України 108 млн грн з урахуванням ПДВ. Порт, розташований на західному узбережжі Дністровського лиману, займає 59 га та включає дев’ять причалів, дев’ять суден, чотири тепловози та 18 портальних кранів. У лютому 2023 року підприємство вже виставлялося на аукціон, але попередні переможці так і не здійснили оплату.
ТОВ «Топ-Оффер», зареєстроване в Києві 2023 року, спеціалізується на оренді нерухомого майна, а його кінцевим бенефіціаром є Євген Богуславський.
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