Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 90 млн грн — Finance.ua

Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 90 млн грн Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

Білгород-Дністровський порт пішов з молотка за 90 млн грн

Аукціон із продажу Білгород-Дністровського порту, який відбувся 7 листопада, завершився перемогою ТОВ «Топ-Оффер». Початкова вартість лота становила 88,99 млн грн, а кінцева пропозиція сягнула 90 млн грн.

Про це свідчить інформація на сайті «Prozorro.Продажі».

Це вже 13-та спроба продати держстивідор, і за цей час ціна лота знизилася на 100 млн грн, зазначила директорка порту Оксана Кіктенко. Вона висловила сподівання на успішне завершення приватизації та новий етап у розвитку підприємства.

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Для завершення угоди «Топ-Оффер» має переказати на рахунок Фонду держмайна України 108 млн грн з урахуванням ПДВ. Порт, розташований на західному узбережжі Дністровського лиману, займає 59 га та включає дев’ять причалів, дев’ять суден, чотири тепловози та 18 портальних кранів. У лютому 2023 року підприємство вже виставлялося на аукціон, але попередні переможці так і не здійснили оплату.

ТОВ «Топ-Оффер», зареєстроване в Києві 2023 року, спеціалізується на оренді нерухомого майна, а його кінцевим бенефіціаром є Євген Богуславський.

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