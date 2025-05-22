В Україні хочуть прискорити перетин кордону для пасажирських автобусів — Finance.ua
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В Україні хочуть прискорити перетин кордону для пасажирських автобусів

Казна та Політика
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Міністерство розвитку громад та територій України опублікувало законопроєкт, що регулює черговість прибуття пасажирських автобусів до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску. Відповідний документ розміщено на сайті відомства.
У Міністерстві зазначили, що хочуть врегулювати автомобільне сполучення на кордоні України, для чого збираються запровадити електронну чергу. Автобуси зможуть перетинати міжнародні та міждержавні пункти пропуску через державний кордон України за оновленою процедурою
«Наказом пропонується затвердити Правила черговості прибуття автобусів до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи „Електронна черга перетину кордону“, якими, зокрема, передбачається внормувати використання вказаної електронної системи пасажирськими перевізниками», — йдеться у повідомленні.
Документом, зокрема, передбачені порядок реєстрації та авторизизації в особистому електронному кабінеті на вебсайті або в мобільному застосунку «єЧерги»; порядок бронювання місць в електронній черзі; вимоги до зон очікування. Зауваження та пропозиції будуть приймати протягом одного місяця з дня оприлюднення.
8 жовтня на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відкрито доступ до реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.
За матеріалами:
Українські Новини
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