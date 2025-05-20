Від 4700 до 7800 грн: як оформити пенсію дітям загиблих та зниклих безвісти бійців ЗСУ — Finance.ua

Від 4700 до 7800 грн: як оформити пенсію дітям загиблих та зниклих безвісти бійців ЗСУ Сьогодні 19:36 — Особисті фінанси

Від 4700 до 7800 грн: як оформити пенсію дітям загиблих та зниклих безвісти бійців ЗСУ

Діти військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Про це нагадали у Пенсійному Фонді України.

Пенсія призначається дітям до 18 років незалежно від їх перебування на утриманні годувальника та дітям, які навчаються на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони, чи ні.

Що стосується розміру пенсії по втраті годувальника-військовослужбовця, то він становить від 30% до 70% суми його грошового забезпечення і залежить від причини смерті годувальника.

Якщо військовослужбовець помер (загинув) при виконанні службових обов’язків, пенсія призначається в таких розмірах:

70% його грошового забезпечення (але не менше ніж 7800 грн) батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), одній дитині;

по 50% його грошового забезпечення (але не менше 6100 грн) на кожну дитину, якщо в сім’ї двоє та більше дітей.

Окрім того, відповідно до ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) ветеранів та захисників України до пенсії встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Якщо годувальник загинув (помер) внаслідок нещасного випадку не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% від його грошового забезпечення.

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Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному непрацездатному члену сім’ї, який має право на таку пенсію.

Заява про призначення пенсії по втраті годувальника подається членом сім’ї військовослужбовця, який на момент смерті не отримував пенсію, до органу, що призначає пенсію, через уповноважений орган силової структури, у якому військовослужбовець проходив службу. Якщо померлий годувальник вже отримував пенсію, заяву потрібно подати до Пенсійного фонду. Заява про призначення пенсії неповнолітнім або непрацездатним членам сім’ї годувальника подається законним представником за місцем проживання.

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