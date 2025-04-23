Як отримати заборгованість з пенсії військового пенсіонера без суду — Finance.ua

Як отримати заборгованість з пенсії військового пенсіонера без суду Сьогодні 19:24 — Особисті фінанси

Як отримати заборгованість з пенсії військового пенсіонера без суду

Як відомо, в Україні змінилися правила для виплата заборгованості по пенсії військовим пенсіонерам. Це може стати можливістю отримати гроші без суду.

Борги по пенсії військовим отримати нереально

Умовна ситуація: військовий пенсіонер через суд досягнув перерахунку пенсії, але не встиг за життя отримати цю заборгованість. Як стягнути заборгованість з Пенсійного фонду в такому випадку? Раніше родичі, які проживали з пенсіонером на момент смерті, могли звернутися до фонду лише протягом шести місяців після смерті з заявою про виплату заборгованості.

Як показує практика, до грудня дві тисячі двадцять четвертого року Пенсійний фонд майже завжди відмовляв родичам померлих пенсіонерів. Мовляв, немає законних підстав, звертайтесь до суду. І люди звертались. Ми вели багато таких справ і, звісно, допомагали досягти справедливості.

Як стягнути борг з Пенсійного фонду без суду

Нещодавно сталось те, на що навіть адвокати з досвідом, не розраховували. В листопаді минулого року адвокати звернулись до Пенсійного фонду від імені однієї клієнтки, і… в грудні отримали зовсім іншу відповідь.

Що ж там написано? Що питання виплати заборгованості військової пенсії можна вирішити без суду. Потрібно лише звернутися до Пенсійного фонду з оригіналами документів, і, цитую, «суми недоотриманих пенсій будуть переведені у добровільному порядку».

Це означає, що тепер виплата заборгованості по пенсії може відбуватись без зайвої бюрократії та судової тяганини. Тому, якщо ви або ваші близькі опинились в подібній ситуації, не гайте часу!

Що робити? Покрокова інструкція

По-перше: зберіть оригінали документів, що підтверджують ваші родинні зв’язки з померлим, а також спільне проживання на момент смерті людини.

По-друге: негайно зверніться до Пенсійного фонду. Зробити це потрібно протягом шести місяців з моменту смерті пенсіонера. Подайте заяву про переведення заборгованості. Вас поставлять у чергу.

По-третє: чекайте на виплати. Фонд обіцяє переказувати гроші добровільно.

А що робити, якщо пропустили шестимісячний термін і Пенсійний фонд не виплачує заборгованість? Або якщо пенсіонер заповів гроші спадкоємцям, які з ним не проживали? Як отримати заборгованість по пенсії в цій ситуації?

Доведеться звертатись до суду з позовною заявою про стягнення з Пенсійного фонду недоотриманих сум пенсії на користь спадкоємців. Це складніший шлях, але ми в компанії «Мережа права» маємо великий досвід у таких справах. Завжди готові вам допомогти.

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