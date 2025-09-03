Чому пенсію можуть зменшити, навіть якщо внески сплачені — Finance.ua
Чому пенсію можуть зменшити, навіть якщо внески сплачені

Особисті фінанси
Пенсійний фонд може занижувати пенсії, не зараховуючи страховий стаж, навіть якщо всі страхові внески сплачені.
ПФУ іноді не враховує частину страхового стажу, що безпосередньо впливає на розмір пенсії.
Про це пише На пенсії.
Причини

Неточності або помилки в трудових книжках.
Наприклад, це може бути неповна назва підприємства чи відсутність підпису відповідальної особи при звільненні. У результаті пенсіонер недоотримує кошти, хоча провина за помилки лежить на роботодавцеві.
Відповідно до позиції Верховного Суду (постанова № 638/18467/15-а), формальні неточності в документах не повинні обмежувати право людини на соціальний захист. Тому саме Пенсійний фонд має вживати заходів для підтвердження інформації.
Підтвердити стаж можна, звернувшись на відповідне місце роботи, а в разі його ліквідації — до архіву, якому б вони мали передати необхідні документи.
Нагадаємо, коли настає час оформлення пенсії, питання врахування років навчання у вищих навчальних закладах стає особливо актуальним. Виявляється, що в одних випадках ці періоди йдуть у стаж, а в інших ні.
Навчання у вишах може зараховуватися до стажу лише до 1 січня 2004 року. Після цієї дати діє нове законодавство, згідно з яким враховуються лише ті періоди, коли сплачувалися внески до Пенсійного фонду.
Раніше Finance.ua в детально пояснив, чи може людина розраховувати на пенсію, не маючи страхового стажу. Та чи можна щось вирішити з нестачею стажу.

ГрошіПенсія
