В Україні прогнозують стабільне зростання індустріальних парків у 2026 році

В Україні спрогнозували розвиток індустріальних парків
Розвиток індустріальних парків в Україні в 2026 році міститиме кілька ключових напрямів, які почали формуватися останні три роки, зокрема, стабільний ріст кількості як зареєстрованих, так і працюючих індустріальних парків (в рік зареєстрованих до 30, працюючих 15−20).
Про це повідомляє СЕО групи компаній «Індустріальні парки України» Валерій Кирилко.
У наданому Кирилко підсумковому матеріалі з розвитку індустріальних парків йдеться, що вони розвиватимуться в напрямі більшої спеціалізації, інноваційності й екологічності.
Державна підтримка, залучення іноземних інвесторів і розвиток інфраструктури дозволять створити потужні промислові кластери, які стануть локомотивами економічного відновлення та зростання країни
— йдеться в повідомленні.

У матеріалі зазначили, що на кінець 2025 року в реєстрі індустріальних (промислових) парків України було зареєстровано 118 індустріальних парків (у січні 2026 виключено сім парків, то ж наразі їх 111).
Водночас за період воєнного часу з 2022 року по 2025 рік зареєстровано 80 ІП — майже 70% загальної кількості. Минулого року зареєстровано 27 парків, виключено з реєстру вісім.
Mind
