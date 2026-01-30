0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Казна та Політика
57
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами
На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроєкт №14398 про внесення змін до деяких законів України стосовно контролю за повнотою нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Про що йдеться

Документ пропонує внести зміни до законів «Про нотаріат» та «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».
Нотаріуси зобов’язані надавати довідки про суму нотаріально посвідчених договорів за запитом податкових органів або Пенсійного фонду України протягом 10 робочих днів.
Крім того, ПФУ та його територіальні органи отримають право перевіряти, чи правильно сплачуються збори з окремих видів господарських операцій.

Мета

Як наголошується у пояснювальній записці до проєкту, наразі чинне законодавство не містить чіткого визначення органу, відповідального за контроль за сплатою збору, а Пенсійний фонд України формально не мав права перевіряти окремі види господарських операцій на повноту нарахувань.
У картці законопроєкту зазначено, що Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів має доопрацювати проєкт закону та подати його на розгляд у другому читанні.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems