Європарламент продовжив «транспортний безвіз» для України — Finance.ua
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Європарламент продовжив «транспортний безвіз» для України

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Європарламент продовжив «транспортний безвіз» для України
Європарламент продовжив «транспортний безвіз» для України
Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року. Термін дії угоди мав закінчитися у червні 2024 року.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
ЄС підтримав продовження угоди 488 голосами підтримки проти 137. Ще 34 євродепутатів «утрималися».
Таким чином угода пролонгована вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.
На сайті Європарламенту зазначають, що що укладена в червні 2022 року, угода полегшила транспортування до України життєво важливих товарів, зокрема палива та гуманітарної допомоги. Це також дозволило експортувати українські товари, такі як зерно, руда та сталь, до ЄС та за його межі.

Нові правила

Щоб вирішити низку проблем, пов’язаних із впровадженням, оновлена ​​угода вимагає від водіїв мати при собі документи, що дозволяють міжнародні перевезення.
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Вони також повинні мати наклейку на лобовому склі, яка підтверджує, що їхня автомобільна транспортна діяльність підпадає під дію угоди.
Як кажуть в Європарламенті, цей запобіжний пункт дозволяє призупинити дію угоди в певному географічному районі у разі суттєвих збоїв на місцевому ринку автомобільних перевезень.
За матеріалами:
Finance.ua
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