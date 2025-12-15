0 800 307 555
укр
Найпоширеніша помилка водіїв на льоду (думка експерта)

Технології&Авто
Найпоширеніша помилка водіїв на льоду (думка експерта)
При виїзді автомобіля на ожеледицю ризик втрати керованості зростає багаторазово, особливо якщо машина не оснащена шипованою гумою.
На льоду автомобіль починає крутити або його може відвести в бік, що відразу призводить до часткової втрати контролю. У такій ситуації головний крок значно знизити швидкість, але без використання педалі гальма.
Експерт наголошує, що навіть система ABS не здатна ефективно допомогти на гладкому льоду. Щоб зберегти зчеплення та стабільність, водію потрібно відпустити педаль газу, залишивши колеса пов’язаними з двигуном, та плавно зменшити швидкість до безпечних значень. Подібний прийом дозволяє уникнути блокування коліс та різкого занесення, що особливо важливо взимку.
Для тих, хто міркує, яке авто краще тримає зчеплення взимку і як підвищити безпеку, ця порада універсальна: керування починається з правильних дій водія, а не лише з технологій. Просте правило — менше дій, більше плавності — справді рятує на зимовій дорозі.
За матеріалами:
uamotors
Авто
