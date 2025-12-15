У безкоштовній версії ChatGPT тепер можна буде використовувати Photoshop
Компанія Adobe інтегрувала свої сервіси Photoshop, Express та Acrobat у ChatGPT.
Про це повідомляє корпорація у своєму блозі.
Нові функції відкриті для всіх користувачів, у тому числі для тих, хто користується безплатною версією чат-бота.
У версії Photoshop для ChatGPT користувачі можуть редагувати параметри зображень (яскравість, контрастність, експозиція тощо), коригувати окремі області та накладати ефекти.
Для цього в бот потрібно завантажити файл і викликати програму, написавши Adobe Photoshop у командному рядку. Після цього ChatGPT запропонує кілька варіантів зміненого зображення, а також регулятори ручного налаштування. Готове зображення можна надіслати в повноцінний Photoshop для доопрацювання.
Так само діють інші послуги. В Adobe Express можна створити дизайн постера або обкладинки, вибравши шаблон і вказавши, що потрібно змінити.
Acrobat дозволяє редагувати та об’єднувати PDF-файли, а також розпізнавати текст у них.
Для використання сервісів необхідно підключити їх у налаштуваннях ChatGPT. Програми доступні на настільних комп’ютерах, у вебверсії ChatGPT та на iOS-пристроях.
Для Android поки що доступний лише Express, підтримку Photoshop та Acrobat обіцяють запустити найближчим часом.
У грудні стало відомо, що OpenAI відклала інші проєкти задля поліпшення роботи ChatGPT. Причиною стало зростання конкуренції з боку інших розробників.
