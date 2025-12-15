0 800 307 555
Rivian представила автопілот за 50 доларів

Компанія Rivian зробила вирішальний крок у розвитку безпілотних технологій, представивши систему Autonomy+ - revolucionary підхід до автономного керування електромобілем.
За щомісячну плату в 49,99 доларів користувачі отримують можливість трансформувати свій автомобіль у самоврядний транспорт.

Технологічні інновації

Ключовим елементом системи стане власний чіп Rivian Autonomy Processor (RAP1) із вражаючою продуктивністю 1600 TOPS. Цей процесор дозволить електромобілям R1 та R2 виходити на якісно новий рівень автономності.
З кінця 2026 Rivian планує оснастити кросовери сімейства R2 лідером, який значно підвищить точність розпізнавання дорожньої обстановки. Передплата Autonomy+ включає:
  • безстрокове водіння без рук на кермі;
  • зміна смуги на запит;
  • перспектива автоматичного паркування;
  • рух автомагістралями від з’їзду до з’їзду.

Інтелектуальний помічник

Додатковим бонусом стане ІІ-помічник Rivian Assistant, який з початку наступного року буде доступний в електромобілях R1. Система зможе вести природний діалог та інтегруватися із зовнішніми сервісами, починаючи з Google Calendar.
Амбітна мета CEO Ар-Джея Скарінджа — створення автономної системи 4-го рівня, де людська участь буде мінімальною. Rivian послідовно рухається трансформації mobility-індустрії.
За матеріалами:
ITnet
